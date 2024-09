Die Schwimmer des TPSV Enkenbach sind erfolgreich von den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften zurückgekehrt. Ein Vizemeistertitel, eine Bronzemedaille und drei weitere Topplatzierungen waren die Bilanz der Veranstaltung, die in Freiburg stattfand.

Deutscher Juniorenvizemeister wurde Tim-Luca Frischbier. Erwartungsgemäß zeigte er wieder in den schwimmerischen Disziplinen starke Leistungen (100 Meter Freistil in 55,7 Sekunden, 50 Meter Brust in 31,1 Sekunden, 50 Meter Rücken in 29,7 Sekunden) und erreichte damit jeweils 15,0 Punkte. Überzeugen konnte er auch beim 25-Meter-Streckentauchen (12,2 Sekunden) und beim Kunstspringen mit sehr guten Wertungen von 6,5 Punkten. So erreichte er mit 67,524 Punkten den zweiten Platz. Einziger Wermutstropfen: Es fehlten nur 0,3 Punkte zum Sieg.

In der gleichen Wertungsklasse erkämpfte sich Noah Döring mit hervorragenden Einzelleistungen im Schwimmen (100 Meter Freistil 58,4, 50 Meter Schmetterling 29,8 Sekunden), aber auch beim Kunstspringen die Bronzemedaille.

Elias Mannweiler startete erstmals in der konkurrenzstarken Wertungsklasse der 14- bis 15-Jährigen. Wie schon bei den Landesmeisterschaften punktete er mit guten schwimmerischen Leistungen und sicheren Sprüngen und schaffte so mit 52,614 Punkten einen sechsten Platz. Mit ebenfalls starken Zeiten konnte Gero Friedrich seine Ergebnisse von den Landesmeisterschaften verbessern und schaffte so einen siebten Platz in der Gruppe der 16- bis 17-Jährigen.

Bei den weiblichen Teilnehmerinnen ging Kim-Sophie Ellenberger an den Start, die die Gruppe auch als Trainerin vorbereitet hatte. Sie erkämpfte sich in der Wertungsgruppe 20+ mit hervorragenden Wertungen bei den Kunstsprüngen einen siebten Platz. Beim Schwimm-Fünfkampf werden die Ergebnisse von drei unterschiedlichen Schwimmlagen, dem Streckentauchen sowie den Punkten aus dem Wasserspringen zusammengewertet.