Urlaub in der eigenen Stadt, die zweite: Die Gastronomen und Hoteliers der Stadt – neun Hotels, zwölf Restaurants – bereiten sich fürs Wochenende für die zweite Auflage der Aktion „Aus Lauterer Liebe .... zu Gast in der eigenen Stadt“ vor. Menschen aus Stadt und Landkreis können eine Nacht in einem Hotel der Stadt sowie ein Drei-Gänge-Menü und eine zusätzliche Aktion buchen. 90 Personen sind dabei, für Kurzentschlossene gibt es noch Plätze.

„Das Wochenende ist richtig gut gebucht“, berichtet die Leiterin der Tourist Information Kaiserslautern, Julia Bickmann, auf RHEINPFALZ-Anfrage. 90 Personen, überwiegend aus der Stadt Kaiserslautern, wollen am kommenden Samstag und Sonntag in der Heimatstadt zu Gast sein. „Man geht gut essen, macht dann noch eine Stadtführung, also eigentlich alles das, was man in einer fremden Stadt auch machen würde“, so Bickmann.

Die Aktion „Aus Lauterer Liebe .... zu Gast in der eigenen Stadt“ geht auf ein Treffen von Patrizia Boßert, Hotelbetreiberin in der Stadt sowie Vorsitzende des lokalen Kreisverbands des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und Julia Bickmann zurück. Mit Artur Stark schmiedete das Trio Ideen zu einer Aktion für die lokale Hotel- und Gastroszene zusammen, holten noch andere inhabergeführte Betriebe mit ins Boot. Hintergrund waren die durch mit der Corona-Pandemie einher gehenden Einschränkungen des täglichen Lebens, die auch Hoteliers und Gastronomen das Leben schwer machten.

Wie berichtet, können Menschen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern fürs Wochenende eine Nacht in einem Hotel in der Stadt buchen, im Preis miteinbegriffen ist zudem ein Essen in einem Partner-Restaurant, eine Stadtführung sowie ein Besuch im Japanischen Garten oder eine Wanderung zum Humbergturm.

Die meisten Gäste kommen aus der Stadt

Das erste Wochenende – 4. und 5. Juli – sei mit rund 50 Personen ganz gut gelaufen, berichtet Bickmann, das zweite Wochenende nun habe wesentlich mehr Buchungen. „Das gab einen richtigen Schub.“ Bickmann vermutet, dass vor dem ersten Wochenende die Vorlaufzeit ein wenig zu kurz war, auch seien die Menschen vor vier Wochen wohl noch ein wenig vorsichtiger mit Blick auf die Lockerungen in der Gastronomie gewesen. Der überwiegende Teil der Gäste am kommenden Wochenende stamme tatsächlich aus der Stadt Kaiserslautern, einige wenige reisten aus dem Landkreis an.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Nach dem ersten Wochenende Anfang Juli sei das Feedback der teilnehmenden Betriebe durchweg positiv gewesen. „Es gab keine Beschwerden“, so Bickmann, die die „tolle Zusammenarbeit“ mit den Hoteliers und Gastronomen lobt. Dennoch wollen sich die teilnehmenden Betriebe in einigen Wochen zusammensetzen und Manöverkritik halten. Aus den Erfahrungen könnten Rückschlüsse auf Termin und Rahmenbedingungen gezogen werden.

Der Blick soll aber nach den Worten Bickmanns nicht nur zurück auf die beiden Veranstaltungen im Juli und August gehen, sondern auch nach vorne, auf künftige Aktionen. „Also ich würde das gerne noch einmal machen“, unterstreicht Bickmann. Zumal sich in Zukunft die Aktion womöglich auch mit einer kulturellen Veranstaltung verbinden lasse.

Info

Wer kurzentschlossen noch am kommenden Samstag und Sonntag Urlaub in Kaiserslautern machen will, kann über die Tourist-Information, Telefon 0631/365-2317, das Paket buchen. Infos rund um die Aktion finden sich im Internet auf der Homepage der Stadt www.kaiserslautern.de, Stichwort Tourismus.