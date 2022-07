Was am Dienstag in Stadt und Kreis wichtig ist:

Rund 2,2 Milliarden Euro Umsatz, 60 Millionen Tagesgäste und 70 Millionen Aufenthaltstage von Touristen im Jahr – so lauten die Eckdaten einer Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Pfalz. Welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen und wo die Probleme liegen.

Nach dürren Jahren soll der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Kaiserslautern wieder aufblühen. Angeführt von einem neu gewählten Vorstand soll nun eine frische Brise für neuen Elan sorgen. Die Schwerpunkte der künftigen Vereinsarbeit sind festgeklopft.

„DigiLog“, eine Zusammensetzung aus den Begriffen „digital“ und „analog“, ist eine Fotoreihe überschrieben, die der Lauterer Fotograf Thomas Brenner zusammen mit Schülerinnen und Lehrern des Beruflichen Gymnasiums der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales entwickelt hat. Die Motive wurden der Schulgemeinschaft nun vorgestellt.

Eintauchen in die Welt des Theaters und die Schule den anderen überlassen, das ist gerade Alltag für die Zwölftklässler der Freien Waldorfschule in Otterberg. Gelernt wird beim Einstudieren des Stückes „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ von Oscar Wilde dennoch eine Menge. Am Freitag, 15. Juli, ist Premiere.

Wer in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn ohne Auto unterwegs ist, hat häufiger ein Problem. Buss fahren nicht zu allen Zeiten und manche Ziele werden gar nicht angesteuert. Daher ist jetzt die Idee für einen Bürgerbus entstanden. Im Interview spricht Christel Meusel über das Vorhaben.