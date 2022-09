Am Dienstagmorgen ist an der Bundesstraße 270 eine tote Hündin gefunden worden. Jetzt steht laut Polizei fest: Der belgische Schäferhund war in Erfenbach ausgebüxt. Nach wie vor ist jedoch nicht geklärt, wer für den Unfall verantwortlich ist, bei dem die Hündin zu Tode kam. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können oder in Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen Angaben machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.