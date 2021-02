Der Schwan, der vorvergangene Woche tot im Volkspark aufgefunden wurde, ist innerlich verblutet. Das teilte das zuständige Veterinäramt auf Anfrage mit. Passanten hatten den toten Vogel in der ersten Februarwoche gefunden und sich auch bei der RHEINPFALZ am Lesertelefon gemeldet. Das Tier wurde vom Veterinäramt ans Landesuntersuchungsamt geschickt. Am Dienstag kam nun die Meldung, dass der Schwan nicht an Vogelgrippe gestorben ist, sondern aufgrund eines Risses in einem Herzvorhof innerlich verblutet ist. Über die Ursache der Verletzung ist nichts bekannt, teilte das Veterinäramt weiter mit.