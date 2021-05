Sport in der Corona-Krise: Lockdown. Mindestens vier Wochen lang geht nichts mehr auf dem Gelände der TSG Kaiserslautern. Kein Breitensport, kein Leistungssport, kein Kinderturnen, kein Rehasport. In den Hallen ist es totenstill, der Rasen streckt seine Halme hoffnungsvoll in die Sonne, die noch mal alles gibt. Und es ist, als würde die Welt kurz die Luft anhalten und hoffen, dass beim Ausatmen alles ist wie früher.

Der Parkplatz ist leer. Nur der Wagen von Ingo Marburger, dem Geschäftsführer der TSG, parkt vor dem Vereinsheim. Irgendwo in der Ferne dröhnt ein Laubbläser, sonst ist alles gespenstisch still und sieht aus wie die Kulisse eines Films, die gerade nicht gebraucht wird. Marburger versucht zu lächeln, dabei ist ihm im Moment nicht danach zumute. Es sind zwar erst die ersten paar Tage des Lockdowns vergangen, aber die Sportler, Kinder, Erwachsenen, Senioren, fehlen ihm schon jetzt, gesteht er und rückt seinen Mundschutz mit dem TSG-Logo zurecht.

Maskenpflicht

„Auf dem gesamten Gelände herrscht Maskenpflicht“, mahnt ein Schild an der Schranke, hinter der es zu den Hallen und Sportplätzen geht. „Ist außer uns keiner da“, sagt der Geschäftsführer und schließt die Tür zur Halle II auf. „Da wären normalerweise die Tischtennisspieler. Aber die trainieren nicht mehr – dürfen nicht mehr.“

Dabei hatten sie sich so über die neuen Duschen gefreut, die gerade fertig und zwei Wochen lang in Betrieb waren, dann war Duschen verboten. Marburger deutet auf den Desinfektionsspender im Eingangsbereich, an den Stufen, die zu seinem Büro führen. „Ist ja Standard.“ Er und seine Kollegen – sieben Festangestellte beschäftigt die TSG – würden sich jetzt absprechen, wer wann und wo arbeitet. „Wir sitzen dann in unterschiedlichen Räumen.“ Kurzarbeit wie beim letzten Lockdown gibt es erst einmal nicht. „Wir nutzen die Zeit zum Aufarbeiten“, erklärt er und läuft über den Teerweg Richtung Halle I.

Abstandshalter

Der Fliesenboden ist beklebt mit gelben Streifen und Pfeilen. Sie grenzen Wartebereiche für Kursteilnehmer ein, sind Abstandshalter, markieren die Laufwege in Einbahnstraßenrichtung. Auch in den Sporthallen geht es nur in eine Richtung rein und an einer anderen Stelle raus. Als beim Tischtennis noch Zuschauer erlaubt waren, liefen sie an genau diesen Linien entlang, erzählt Marburger.

Doch vorübergehend war’s das mit Tischtennis. Gerade prüft der Verband, ob die Herren, die in der Dritten Bundesliga Süd antreten, als Profisportler eingestuft werden. Marburger lächelt müde, hat wenig Hoffnung. Der einzige, der im Moment theoretisch hier trainieren dürfte, wäre Felix Köhler, erzählt er. Der Schüler, der für die TSG an die Platte geht und im Nationalkader ist, ist Moment aber ohnehin nicht da, ist im Tischtennisinternat. Aber es werde geprüft, ob er darf.

Heiligtum der Kegler

„Bitte Hände desinfizieren, Abstand halten, keine Gruppenbildung“, mahnt ein Schild vor der Halle, in der sonst Kurse stattfinden. Die Teilnehmer und Leiter haben coronabedingt einiges mitgemacht in letzter Zeit. „Statt einer Stunde gab es nur eine Dreiviertelstunde, dann wurde gelüftet durch die Trainer, die die neuen Teilnehmer dann draußen abholten“, erzählt der Geschäftsführer und betritt das Heiligtum der Kegler. „Sie ist erst vor ein paar Wochen fertig geworden“, sagt er und blickt ehrfurchtsvoll auf die glänzende Kegelbahn, die in den Vereinsfarben leuchtet. 30.000 Euro hat die Umstellung auf Segmentbahnen gekostet, die die Anlage bundesligatauglich macht. Die Herren der TSG sind gerade in die Erste Liga aufgestiegen, hatten sich gefreut über den Aufstieg, die neue Bahn, die neuen Duschen. Sie hatten in Kauf genommen, dass die Umkleidekabinen geschlossen wurden, sie sich hinter einer notdürftig abgetrennten Kabine mit Abdeckvlies-Wänden umziehen mussten. Dann kam der Lockdown, und jetzt weiß keiner, wie es weitergeht.

Ausgebremst

Marburger schließt wieder ab und geht nach draußen. Es ist ein strahlend schöner Spätherbsttag, an dem Tennisspieler gern noch draußen spielen würden, die Fußballer sich freuen würden über den neuen Kunstrasen, den jetzt der Wind langsam mit Blättern zuweht.

Blau leuchtet die Bahn neben dem Kunstrasenplatz der Hockeyer. „Die haben gerade beschlossen, den Trainingsbetrieb ins Freie zu verlagern, obwohl eigentlich Hallenrunde wäre – aus hygienetechnischen Gründen. Die Gruppen waren eingeteilt, dann kam die neue Regel: Mannschaftssport ist nicht mehr erlaubt. Man macht sich Gedanken, kümmert sich drum ...“, sinniert Marburger, besinnt sich aber sofort wieder und ist zurück in der Gegenwart, in der er nach Positivem sucht und es findet: „Wir haben noch treue Mitglieder“, sagt er. „Die meisten haben im ersten Lockdown gemerkt, was sie am Verein haben. Wie wichtig und schön es ist, sich zu treffen, nicht allein zu sein.“

Fußballer spielen Tennis

Viele hätten sich in der Zeit umorientiert, sich andere Sportarten gesucht, als nicht mehr alles erlaubt war. „Viele Fußballer haben plötzlich Tennis gespielt, weil sie was tun wollten“, erzählt er und macht damit auch Werbung für den großen Verein mit seinen vielen Abteilungen. Rund 2500 Mitglieder zählt die TSG im Moment. 900 Kinder gehören dem Verein an, um die 300 machen Rehasport bei der TSG, der jetzt ausfällt. Er ist froh, dass sowohl die Mitglieder, als auch die Sponsoren dem Verein treu bleiben. „Ich hoffe, dass wir gut durch diesen Monat kommen“, sagt Marburger und fügt an, wie wichtig das sei, damit der Verein nach dem Lockdown funktionsfähig sei.

Spiele abgesagt

Im November waren Turniere und Bundesligaspiele im Lacrosse geplant. Die Hockeyrunde ist bis Ende des Jahres ausgesetzt. Die Gewichtheber haben ihre Runde bis Dezember unterbrochen, die Handballer, Volleyballer dürfen sich nicht mehr treffen, der ganze Kontaktsport wurde verboten. Die Fußballspiele bis zur Regionalliga sind abgesagt. „Wenigstens müssen wir da nicht auf allzu viele Zuschauereinnahmen verzichten. Wir hatten ja nicht so viele“, versucht sich Marburger in Galgenhumor und lässt seinen Blick über den Rasen schweifen.

Onlineclips in Arbeit

Er kann im Moment nicht viel mehr tun als abwarten und hoffen und sparen, was geht. Heizung und Licht in der Halle zum Beispiel. „25.000 Euro haben wir für die Bewässerung des Rasens ausgegeben, auf dem jetzt fast nicht gespielt wurde“, rechnet er vor. Corinna Diehl, Gewichtheberin für die TSG, Diplom-Sportlehrerin, die hauptamtlich für ihren Verein arbeitet, Übungsleiterin ist, bereitet gerade ein Onlineportal vor, über das ab kommender Woche Clips abgerufen werden können, die Übungen für daheim vorstellen. „Gesundheitssport, Rehasport, Herzsport, den Bereich trifft es am meisten, die würden am liebsten kommen“, weiß Marburger, schiebt aber hinterher, dass einheitliche Richtlinien schon richtig und wichtig seien.

Schweinsbraten to go

An der Gaststätte wirbt eine Tafel für „Schweinsbraten to go“. Marburger sinniert, wie es weitergehen könnte. „Ich bin zuversichtlich, dass wenn der gewünschte Effekt eintritt, wir sicherlich schon in diesem Jahr Lockerungen bekommen, und hoffe, dass es im neuen Jahr insgesamt noch besser werden wird. Ich denke, im Außenbereich wird vieles geöffnet und auch die Hallen mit den bewährten Abstands- und Hygieneregeln. Die Trainer ziehen alle mit, verzichten auf Übungsleitergeld.“

Stadtmeisterschaft 2022

Der Geschäftsführer versucht selbst etwas Positives aus der unabwendbaren Entscheidung zu ziehen, dass die RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft im Hallenfußball für Januar coronabedingt abgesagt werden musste. „Wir wären zwar der Ausrichter gewesen, aber ohne Zuschauer ...? Wir freuen uns dafür auf 2022.“

Marburger trottet traurig Richtung Geschäftsstelle. Er ist selbst Sportler durch und durch, war schon als Kind ständig auf dem Sportplatz. „Mir fehlen die Leute, mir fehlt der Kontakt. Man merkt jetzt, was Sport bedeutet“, sagt er und verschwindet in seinem Büro. Der Wind weht ein paar Blätter über den Teerweg, dann ist es ruhig, und das TSG-Gelände liegt da wie eine Kulisse, die darauf wartet, wieder belebt zu werden.