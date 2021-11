An Allerheiligen besuchten viele Angehörige die Gräber ihrer Verstorbenen. Wie die Friedhöfe in den Stadtteilen war am Montag auch der Hauptfriedhof gut frequentiert. Blühender Grabschmuck und brennende Kerzen waren Zeichen dafür, dass die Toten in der Erinnerung ihrer Familie weiter leben.

Bei der Totengedenkfeier des Katholischen Pfarrverbandes Kaiserslautern und der Gräbersegnung auf dem Ehrenfeld des Hauptfriedhofs erinnerte Pfarrer Andreas Keller von der Pfarrei Heiliger Martin an die Bedeutung von Allerheiligen. Zahlreiche Gläubige folgten der Feier unter Regenschirmen. „Das einzig wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen“, bezog sich Keller auf Albert Schweitzer. „Unsere Eltern und uns nahestehende Menschen haben uns viel Zuwendung geschenkt und haben auf vieles verzichtet, um uns gut großzuziehen.“ Der Besuch der Ruhestätten unserer Vorfahren und Freunde sei daher ein dankbares Erinnern.

„Wir erinnern uns an das Gute, das sie an uns und in ihrem Leben getan haben.“ Dankbare Erinnerungen brauchten feste Zeiten und Orte, sonst gehen sie im Alltag unter, sagte Keller. Er lud dazu ein, die Spuren der Liebe naher Verstorbener in sich neu zu finden. „Wenn Sie am Grab Ihrer Verstorbenen stehen, denken Sie über die Spuren der Liebe nach, die in Ihnen gesät wurden.“ Musikalisch gestaltete das Kolpingblasorchester unter der Leitung von Andreas Vicinus die Gedenkfeier.