Seit Krähen vorm Union-Kino die große Bank so zukoten, dass niemand mehr Platz nehmen will, ist sie neu aufgeflammt: Die Diskussion über den Umgang mit den lauten Brütern.

Für Aufregung hat in der vergangenen Woche der Fund von drei toten Krähen in der Nähe der Marienkirche geführt. Dem Kommunalen Vollzugsdienst waren zwei überfahrene schwarze Vögel auf der Straße sowie eine tote Krähe am Straßenrand aufgefallen, allesamt Jungtiere. Mitarbeiter des Referats Umweltschutz rückten aus, ein Ornithologe wurde hinzugezogen. Doch was passiert ist, ist unklar.

„Es kommen natürliche als auch unnatürliche Todesursachen in Betracht. Flugunfähige Jungvögel können aus dem Nest fallen oder infolge einer Konkurrenz unter Geschwistern aus dem Nest gedrängt werden“, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Aber auch eine Vergiftung wird nicht ausgeschlossen. „Insbesondere wenn es sich um Altvögel handeln würde, müssten Untersuchungen durchgeführt werden. Vergiftungen können ungewollt geschehen oder durch Menschen bewusst und kriminell herbeigeführt werden. Vergiftete Futterköder müssten jedoch eine größere Opferzahl produzieren“, mutmaßt die Sprecherin. Da es sich um einen Einzelfall handele, bestehe aktuell kein weiterer Handlungsbedarf. Die Stadtverwaltung will aber aufmerksam bleiben.

So soll der von Peter Ott entworfene Fangschutz für den Krähenkot aussehen. VISUALISIERUNG: OTT/OHO Saatkrähenkolonien lieben hohe Bäume. Foto: Landry So sieht die Bank vorm Union-Kino aus. Foto: STADT für alle/OHO Mitglieder der Initiative „Stadt für alle“ haben die Bank geschrubbt. Und ruckzuck sah sie wieder aus wie vorher. Foto: STADT FÜR ALLE/OHO Foto 1 von 4

Bleibt die Frage, was die Stadtverwaltung generell gegen die Krähenplage unternehmen will oder kann. Zuletzt hatten brütende Krähen vor dem Union-Kino für Ärger gesorgt, weil die große Bank, über der sich Krähennester befinden, nicht mehr genutzt werden kann. Alles zugekotet. Eine Reinigungsaktion der Initiative „Stadt für alle“ hat wenig gebracht. Ein paar Tage später sah es wieder aus wie vorher.

Verwaltung will Idee von Peter Ott aufgreifen

Peter Ott, ein Sprecher der Initiative, hatte jetzt die Idee, einen trichterförmigen Fangschutz für die Exkremente der Saatkrähen anzufertigen. „Mit Blick auf die 750-Jahr-Feier könnte mit bunten Stoffbahnen, analog der Aufhängung von Hängematten, ein leichter, heiterer und lichtdurchfluteter Anblick erzeugt werden“, meint Ott. Er hat seine Ausführungen sowie eine Skizze an Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) gesendet. Und ist überzeugt: „So könnte ein wichtiger Ort für soziale Begegnungen wieder hergestellt werden, die Kosten sind überschaubar und der alte Baum muss nicht zurückgeschnitten werden.“ Die Idee will die Verwaltung tatsächlich aufgreifen und dem Baum eine Windel anziehen.

Hat die Stadt keine andere Handhabe, gegen die Viecher vorzugehen? Sie ist nach Angaben von Stadtsprecherin Viktoria Schneider durch den Schutzstatus der Saatkrähe und ihrer Nester zumindest eingeschränkt. So müsse für alles eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Bundesnaturschutzgesetz bei der Aufsichtsbehörde SGD Süd beantragt und begründet werden – Ausgang offen.

„Der Wunsch, vor allem die Verschmutzungen durch Saatkrähen an bestimmten Standorten zu verringern, ist verständlich und nachvollziehbar“, argumentiert die Sprecherin der Stadtverwaltung. Es gebe allerdings keine allgemein anerkannte, wirksame Methode zur kontrollierten oder gesteuerten Umsiedlung einer Krähenkolonie. Vor- und Nachteile gelte es abzuwägen. „Auch im Hinblick auf Aufwand und Kosten müssen mögliche Gegenmaßnahmen einen gewissen Erfolg versprechen und dürfen nicht dazu führen, das Problem zu vergrößern.“

Rückschnitt der Platane ist keine Option

Nach Informationen der Kaiserslauterer Stadtverwaltung haben die Erfahrungen anderer Städte gezeigt, dass beispielsweise die Entnahme von Eiern aus den Nestern und Baumschnitte nichts bringen. Ein Rückschnitt der Platane vorm Union-Kino wäre zudem nicht mit der städtischen Baumschutzsatzung zu vereinbaren, die den Erhalt großkroniger Bäume für Verschattung, Luftverbesserung und Hitzereduzierung vorsieht. Auch die großflächige Nesterentnahme habe zum Beispiel in Erding nicht zum Erfolg geführt. Vor Vergrämung schreckt die Stadt zurück, weil sie in der Regel zu Splitterkolonien und mehr Konflikten führt. Der Einsatz eines Falkners sei teuer, der „Ausgang ungewiss“. So gelte die Nesterentfernung mit anschließender Vergrämung durch Wüstenbussarde zweimal täglich in Mainz-Lerchenberg nach Informationen der Stadtverwaltung mittlerweile „behördlicherseits als gescheitert und wird nicht fortgesetzt“.

Seit sechs Jahren findet ein Saatkrähen-Monitoring in der Innenstadt von Kaiserslautern statt, zuletzt Mitte April dieses Jahres. Demnach schwankt der Bestand zwischen 85 und 139 Krähen-Brutpaaren. Es sei kein Wachstumstrend der Saatkrähen-Population erkennbar, so die Stadtverwaltung. Im Jahr 2026 wurden 118 aktive Nester gezählt, etwa genauso viele wie im Vorjahr. Das Referat Umweltschutz geht davon aus, dass es zehn Krähenkolonien in der Stadt gibt.

Unerlaubter Rückschnitt hat Folgen

Große Unterschiede gibt es allerdings in der Anzahl der Koloniestandorte. Sie hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. „Es handelt sich offensichtlich um Verlagerungen von alten Koloniestandorten an neue Standorte, denn in der schon lange bestehenden Kolonie in der Richard-Wagner-Straße nisten in diesem Jahr maximal sieben Brutpaare, im Vergleich zu 39 in den Vorjahren. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass ein unerlaubter Baumrückschnitt in der benachbarten Humboldtstraße stattgefunden hat, bei dem mehrere Nester entfernt wurden. Aus Erfahrungen anderer Kommunen und wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass Saatkrähen auf Eingriffe in ihre Koloniestandorte häufig mit Aufsplittung reagieren“, erklärt die Stadtsprecherin. Sie beruhigt zugleich: Im Vergleich zu anderen Kommunen ist Kaiserslautern noch keine Krähen-Hochburg. In Schornsheim beispielsweise gebe es 1224 Nester, in Worms 1099, in Zweibrücken 1047.

Platanen und Robinien bevorzugt

Auf die Frage der RHEINPFALZ, welche Baumarten die Krähen bevorzugen, nennt die Sprecherin Platanen, Robinien und Ahorn, im Außenbereich auch Pappeln. Beraten lässt sich die Stadt übrigens von der Oberen Naturschutzbehörde und der Staatlichen Vogelschutzwarte beim Landesamt für Umwelt.

Neuester Problemfall ist die Stadtplatane: Sie wurde in diesem Jahr erstmals von den Rabenvögeln belagert. „Durch die relativ stammnahe Lage der meisten Nester fängt die vergrößerte Grünfläche unter dem Baum die meisten Verschmutzungen schadlos auf. Bänke weisen nur vereinzelte Kotspuren auf, die aber auch von den zahlreichen Tauben stammen können“, heißt es aus dem Rathaus. Lärm und Verschmutzungen seien am Standort Stadtplatane noch als gering einzustufen.