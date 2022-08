Im Landschaftsweiher in Katzweiler wurden am Freitagabend tote Fische gefunden. Wie Harald Westrich, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, mitteilte, ist das Fischesterben auf den geringen Sauerstoffgehalt im Weiher zurückzuführen. „Durch die Hitze der letzten Wochen, den geringeren Wasseraustausch und das stärkere Algenwachstum war der Sauerstoff in dem Weiher extrem gesunken“, so Westrich. Noch am Freitagabend rückte daher die Feuerwehr der Verbandsgemeinde an, um den Weiher zu belüften. Die Feuerwehrleute bauten mehrere Pumpen und Spritzen auf, um durch das Umpumpen des Wassers den Sauerstoffgehalt im Gewässer zu erhöhen. Über Nacht und am Samstagmorgen konnte der Sauerstoffgehalt so wieder deutlich angehoben werden, teilt Westrich mit. „Unklar ist allerdings, ob es noch lebende Fische im Weiher gibt“, so der Bürgermeister.

Vor zwei Wochen tote Fische in Siegelbach

Erst vor zwei Wochen waren in einem der Weiher vor dem Siegelbacher Zoo tote Fische gefunden worden. Auch dort war der geringe Sauerstoffgehalt im Wasser die Ursache für das Fischesterben. Wie nun in Katzweiler geschehen, hatte auch in Siegelbach die Feuerwehr den Weiher belüftet und so den Sauerstoffgehalt im Gewässer wieder erhöht.