Die sechs Enten, die Anfang der Woche am Weilerbacher Landschaftsweiher tot aufgefunden wurden oder später in der Obhut des Tierschutzvereins Kindsbach verendeten, waren weder mit Geflügelpest noch mit Vogelgrippeviren infiziert. Das ist das Ergebnis der Untersuchung der Kadaver durch ein Speziallabor in Koblenz, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern auf Anfrage mit. Auch die ersten Analyseergebnisse der Wasserproben liegen vor: Wie Verbandsbürgermeister Ralf Schwarm berichtet, konnten darin „keine Schadstoffe detektiert werden“. Somit ist die Ursache des Entensterbens vorerst noch ungeklärt. Laut Schwarm werden aber noch weitere Untersuchungen des Wassers vorgenommen. Mit Ergebnissen sei Mitte kommender Woche zu rechnen. Bis dahin bleibt der idyllische Weiher an den Weilerbacher Busenwiesen, an dem sich am Freitagmorgen etliche Enten ohne sichtbare Krankheitssymptome am Ufer und im Wasser tummelten, weiter gesperrt.