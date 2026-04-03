Ganz ohne April-Scherze kam am 1. April auch der „Kamm-on“-Poetry-Slam in der Lauterer Kammgarn nicht aus.

Zu Beginn stand die Auslosung der kommenden Rheinland-Pfalz-Meisterschaft auf dem Programm, die vom 28. bis 30. Mai in Kaiserslautern stattfindet. Das Publikum in der Schreinerei staunte nicht schlecht, als plötzlich Torsten Sträter aus dem Lostopf gezogen wurde. „April, April“, rief Moderator Phriedrich Chiller ins Mikrofon. Die ersten Lacher des Abends hatte er damit jedenfalls sicher.

Doch nicht nur um die anstehende Landesmeisterschaft sollte es an diesem Abend gehen. Denn wieder einmal traten acht Poetinnen und Poeten gegeneinander an. Und einmal mehr bot der Lauterer „Kamm-on“-Poetry-Slam Abwechslung und Überraschungen. So zog etwa Debütantin Elisa Schöttke ( Alzey) bei ihrem ersten Slam überhaupt direkt ins Finale ein. Sie überzeugte die Gäste in der Kammgarn mit einem ernsten und tiefgründigen Stück über Leere, Missbrauch und Schmerz.

Slam kann auch sensibel

Mit ihrem bewegenden Gedicht gewann sie die erste Vorrunde und ließ die erfahrenen Slammer Thomas Schmidt (Schwabach), Emm Weyrauch (Darmstadt) und Elena Germann (Saarbrücken) hinter sich. Dabei zeigte schon die erste Vorrunde die Bandbreite, die dieser Abend zu bieten hatte. Es wurde gelacht, es gab Stoff zum Nachdenken. Es wurde laut, es wurde leise. So ging es auch nach der Pause weiter. Angefangen mit Adrian Mulas (Karlsruhe), der schon bei seinem Vorrunden-Auftritt das zeigte, was ihm später am Abend den Tagessieg bescheren würde. Mulas gab einen fiktiven Werbeblock für ein Training zur „kommunikationsfreien Gewalt“ zum Besten.

Er sprach von Ungleichstellungsbeauftragten, von Schulasozialarbeit, von Anti-Anti-Aggressionstraining - und hatte damit wohl die meisten Lacher des Abends auf seiner Seite. Das zeigte sich dann auch bei der Abstimmung vor dem Finale. Adrian Mulas hatte, wenn auch knapp, die Nase vorn gegenüber Markus Becherer (Regensburg), Nadine Celine Tiryaki-Zeeb (Bremen) und dem nächsten Debütanten des Abends, Lukas Stahl aus Landstuhl.

Ungleichstellung und Asozialdienst

So kam es im Finale dann zum Duell zwischen Elisa Schöttke und Adrian Mulas. Wobei Schöttke an ihrem ersten Auftrittsabend mit dem zweiten Gedicht nicht mehr an den starken ersten Auftritt herankommen konnte. Mulas gab hingegen ein fiktives Protokoll einer Mitgliederversammlung des nicht weniger fiktiven Antifa-Vereins zum Besten. Der Sieg war ihm damit nicht mehr zu nehmen.

So war der „Kamm-on“-Poetry-Slam ein gelungenes Warmup für das, was Slam-Freunde bald erwartet: zunächst die Landesmeisterschaft und dann, am 19. August, die Best-of-Veranstaltung als Open Air im Kulturgarten.