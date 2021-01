„Jahr der Orgel“ 2021 ist das Jahr der Orgel. Die deutschen Landesmusikräte wollen mit diesem Schwerpunkt auf die jahrhundertelange Tradition der „Königin der Instrumente“ hinweisen. Zum Auftakt in Kaiserslautern spielt Organist Torsten Laux am kommenden Sonntag, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche zu Erfenbach.

Mit der Orgel gibt erstmals ein Tasteninstrument das selbst gewählte Jahresmotto der Landesmusikräte vor, die diesen Titel seit 2008 vergeben. 2020 war das Jahr der Geige. Das für Orgelbau und -musik „hoch spezialisierte Wissen“ sei „von Handwerkern, Komponisten und Musikern über Jahrtausende entwickelt worden“, teilte der Berliner Musikrat im Dezember mit. Seit drei Jahren sind der Bau und das Spielen der Orgel von der Unesco als „immaterielles Kulturerbe“ anerkannt.

Torsten Laux − 1965 in Worms geboren − ist nicht nur ein virtuoser Organist, sondern auch Komponist sowie Dozent und Hochschullehrer. Beim musikanischen Gottesdienst in Erfenbach will er eine eigene Variation des Chorals „Wir schön leuchtet der Morgenstern“ von Philipp Nicolai spielen, außerdem diverse Werke von Johann Sebastian Bach. Die Predigt hält Pfarrer Christoph Krauth, Lesungen steuert Daniela Laux bei.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Pfarramt fügt seiner Einladung zum musikalischen Gottesdienst den Hinweis an, „wirkungsvolle hygienische Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen“ würden „selbstverständlich eingehalten“.