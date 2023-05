Die Torpedo-Gruppe, ein Kaiserslauterer Autohändler, wird an die schwedische Hedin Mobility Group verkauft. Das haben beide Unternehmen am Montag mitgeteilt. Betroffen sind davon etwa 1260 Mitarbeiter an 21 deutschen Standorten – auch in der Pfalz und in Mannheim. Die Hedin Mobility Group ist als Autohändler in 13 Ländern aktiv und will mit der Übernahme das Europa-Geschäft ausweiten und auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen. Die Torpedo-Gruppe mit ihrem Hauptsitz in Kaiserslautern beschäftigt an 21 Standorten rund 1260 Mitarbeiter, etwa 300 in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern, Landstuhl, Kusel und Idar-Oberstein sowie rund 50 in Mannheim.

„Die Hedin Group steigt über die Akquise der Torpedo Gruppe in den deutschen Markt ein und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie. Diese bedingt den Ausbau des Geschäfts und damit auch des Mitarbeiterstamms“, erklärt das Unternehmen. Genauere Angaben machte die Geschäftsführung der Torpedo-Gruppe auf Anfrage nicht.

Wie das schwedische Handelsunternehmen mitteilt, hat die Hedin Automotive GmbH, hundertprozentige Tochter der Hedin Mobility Group AB, mit der Torpedo Garage GmbH & Co. KG und der Torpedo LT Investment GmbH eine Vereinbarung über den Kauf von insgesamt acht Gesellschaften getroffen, in denen alle automobilbezogenen Aktivitäten der Torpedo-Gruppe zusammengefasst sind. Zur Verkaufssumme machten beide Seiten keine Angaben.

Die 1928 gegründete Torpedo-Gruppe, ein in vierter Generation familiengeführtes unternehmen, vertreibt die Marken Mercedes-Benz, Hyundai, Smart, Land Rover und BYD, einen chinesischen Autohersteller, in Südwestdeutschland.