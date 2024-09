Nach acht Spieltagen steht der 1. FC Kaiserslautern II in der Fußball-Oberliga weiter auf Platz zwei. Das soll auch nach dem neunten Spieltag so sein, wenn die U21 des FCK beim FC Karbach antritt. Die Offensivkraft soll wieder zum Tragen kommen.

Die „Tormaschine“ auf Reisen. So könnte man es umschreiben, wenn der 1. FC Kaiserslautern II am Samstag (15 Uhr) um FC Karbach antritt. 37 Tore nach acht Spieltagen für den FCK II sind ein absoluter Bestwert in der Liga. „Ja, wir haben in der Offensive schon eine sehr gute Qualität“, sagt auch FCK-Trainer Alexander Bugera. Zuletzt gab es ein 6:1 im Stadtderby gegen Kellerkind SV Morlautern. Auch da hätte die U21 des FCK ihr Torekonto sogar noch aufstocken können. „Wir haben 6:0 geführt, da habe ich viel durchgewechselt“, sagt Bugera. „Wenn ich die Wechsel nicht mache, hätten wir sicher noch die ein oder andere Chance mehr gehabt, noch weitere Tore zu erzielen.“

Nun geht es aber nicht gegen ein Team aus dem Tabellenkeller, sondern gegen den achtplatzierten FC Karbach, der bislang drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Konto hat. „ Karbach war schon immer eine interessante Mannschaft. Ich glaube, die haben sich auch gut verstärkt“, sagt Bugera. „Im ihrem letzten Heimspiel haben sie gegen den FK Pirmasens ein 0:0 geholt. Zuletzt haben sie unglücklich bei TuS Koblenz in der Nachspielzeit 0:1 verloren. Das wird wieder eine Aufgabe für uns.“

Qualitäten wieder abrufen

Allerdings keine, vor der ihm bange ist. „Ich weiß auch um unsere Qualitäten, wie stark wir sein können, wenn wir es abrufen“, sagt der 46-Jährige. „Von daher schaue ich wieder mehr auf unser Team. Wir wissen, was auf uns zukommt, das werden wir den Jungs auch wieder vermitteln.“ Allerdings kann es sein, dass sein Kader etwas dezimiert ist. „Da müssen wir schauen“, sagt Bugera. „Der ein oder andere war unter der Woche etwas angeschlagen.“