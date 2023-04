Im Stile eines Spitzenreiters lösten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern am Wochenende ihre Pflichtaufgabe in der Oberliga. Glatt mit 5:0 (3:0) setzten sie sich beim TSV Schott Mainz II durch und verdeutlichten damit, dass ihr Aufenthalt an der Tabellenspitze keine Episode sein soll.

Seine Mannschaft habe sich in diesem Spiel dem Gegner „überlegen gezeigt“, fasste Andreas Gillmann den siebten Auftritt seiner Schützlinge in der Feldrunde 2022/23 zusammen. Als Favoriten waren die Buchenlocher in dieses Duell mit dem Tabellenletzten gegangen und ihrer Rolle auch gerecht geworden. „Wir haben Gas gegeben und dann auch Tore gemacht“, sagt der TSG-Coach, der mit seinem Team in Mainz den sechsten Sieg in der Liga verbuchte. Schon in der ersten Halbzeit stellten die Lauterer die Weichen auf Sieg. Dominik Fath, Felix Hempel und Marcel Fath sorgten vor der Pause für das 3:0.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Kai Musiol zweimal stark in Szene. Aber nicht als Torhüter. Die Nummer eins unter den Keepern der TSG überließ es diesmal Martin Mansmann, das Tor zu hüten, und spielte selbst im Feld. Und dabei zeigte er, dass er nicht nur Tore verhindern, sondern selbst auch welche erzielen kann. So setzte er sich bei seinem ersten Treffer gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte das 4:0. Und mit seinem zweiten Tor machte er den 5:0-Erfolg seines Teams perfekt.

Ernüchternder Auftritt der TSG-Damen

Ernüchternd verlief für die Hockeydamen der TSG Kaiserslautern der erste Oberligaauftritt nach der Winterpause. Nach der Torflaute in den ersten vier Rundenkämpfen wollten sie im zweiten Saisonteil in der Offensive zur Sache kommen. Doch diesen Vorsatz vermochten die Buchenlocherinnen in der Heimpartie gegen den TV Alzey nicht zu verwirklichen. Mit 0:4 (0:1) zogen sie den Kürzeren.

„Wir haben in diesem Spiel alles vermissen lassen, was wir trainiert haben“, bemerkte ein enttäuschter Kai Musiol nach dem schwachen Auftritt seiner Truppe, die damit sieglos bleibt und mit zwei Punkten den vorletzten Tabellenplatz belegt. Gegen das Alzeyer Team, das den vierten Sieg im vierten Spiel feierte, erspielten sich die Lautererinnen in der ersten Hälfte einige Chancen, scheiterten aber entweder an sich selbst oder an der guten Torfrau des Gästeteams. Nachdem der TVA 1:0 in Führung gegangen war, verloren die Buchenlocherinnen völlig den Faden.