Aus für die FCK-Portugiesen in der Gruppenphase der RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft. Ganz anders dagegen die Lage beim TuS Hohenecken, der mit 20:2 Toren in drei Spielen auftrumpfte. Letztlich souverän geriet auch der Auftritt des 1. Kaiserslautern II, der ebenso in die Zwischenrunde einzog. Unter den über 700 Zuschauern waren auch drei FCK-Profis.

Der TuS Hohenecken eröffnete den zweiten Tag der Stadtmeisterschaft mit einem Torfestival. Schon nach drei Minuten führte der Verbandsligist gegen den FSV Kaiserslautern mit 4:0, und alles deutete auf einen zweistelligen Sieg hin. Und tatsächlich schoss Lukas Krieg in der neunten Minute das 10:0. Am Ende siegte der TuS mit 13:0. Treffsicherster Schütze war Dennie Reh mit fünf Toren. Weiter trafen Kaan Akten (3), Enrico Wolf (2), Sven Vogelgesang, Marco Kiefaber und Lukas Krieg.

Auch im zweiten Spiel wurde die zwei Klassen höher spielende TSG Kaiserslautern (A-Klasse) ihrer Favoritenrolle gerecht. Gabriel Moreira und Stefanos Bibudis trafen jeweils doppelt. Florian Gogolin und Lukas Schreeb erzielten die weiteren Tore zum 6:1-Sieg der Buchenlocher. Den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 für die tapfer kämpfende Eintracht markierte Hector Sandler.

Überraschung in Gruppe D

Auf das erste Spiel in der Gruppe D hatten viele der über 700 Zuschauer, unter denen auch die FCK-Profis Marlon Ritter, Julian Niehues und Hendrick Zuck waren, am Donnerstagabend mit großer Spannung gewartet. In ihm standen sich der 1. FC Kaiserslautern II und die FCK-Portugiesen gegenüber. Die beiden Teams vom Betzenberg enttäuschten die Erwartungen nicht und lieferten sich ein hochklassiges und bis zur letzten Sekunde dramatisches Spiel, das 2:2 endete. In der stürmischen Anfangsphase hatten die Portugiesen mehrere gute Torchancen. In Führung ging aber der Rekordmeister. Mike Scharwath traf zum 1:0 (4.). Drei Minuten später verwertete Ricky Pinheiro Janik Abreus präzises Zuspiel zum verdienten 1:1. Der blendend aufgelegte Abreu brachte dann die FCK-Portugiesen mit 2:1 in Front (10.). Doch direkt danach glich Irfan Catovic zum 2:2 aus. Sekunden vor Schluss hatte Danny Monteirinho den Siegtreffer für die Portugiesen auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte knapp das Tor.

Der TuS Erfenbach ging in der Partie gegen den FC Shqiponja schnell in Führung. Nach einem tollen Sturmlauf auf der Außenbahn traf Stürmerroutinier Manuel Schohl zum 1:0 (2.). Nur zwei Minuten später erhöhte sein Teamkollege Petrit Pllana mit einem abgefälschten Schuss auf 2.0. Spannung brachte Habib Sokoli mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 in die Partie (6.). Doch der TuS Erfenbach verteidigte den Vorsprung und verbuchte seinen ersten Sieg in Gruppe D.

TSG ohne Probleme

Recht gut mithalten konnte die SG Eintracht Kaiserslautern gegen den TuS Hohenecken. Es dauerte fünf Minuten, ehe Dennie Reh den Verbandsligisten mit 1:0 in Führung schoss. Lukas Krieg erzielte das 2:0 (7.). Dennis Leist erhöhte mit sehenswertem Hackentor auf 3:0 (9.), ehe erneut Dennie Reh mit seinem siebten Turniertor für den 4:0-Endstand sorgte.

Auch in ihrem zweiten Turnierspiel landete die TSG Kaiserslautern gegen den überforderten FSV Kaiserslautern einen ungefährdeten Sieg. Marcel Mannweiler (2.), Simon Walter (6.), zwei Mal Tobias Oemcke (8./12.), Justin Nauerz (8.) und Robin Schmidt schossen die Tore zum 5:0.

Der FC Shqiponja hielt gegen die Zweitvertretung des 1. FCK zunächst gut dagegen. Robin Muth brachte den Favoriten trotz gefährlicher Shqiponja-Konter dennoch mit 1:0 in Führung (3.). Ein Weitschuss von Max Lorenz flutschte dann Shqiponja-Torhüter Driton Peja zum 2:0 durch die Beine (6.). Irfan Catovic erhöhte nach einem Solo auf 3:0 für die „Kleinen Roten Teufel“. Den Ehrentreffer von Kostaki Baha zum 3:1 (7.) beantwortete der 1. FCK mit Toren von Robin Muth (9.) und Zeki Görkem Koca (11.) zum 5:1-Endstand.

Erfenbach bezwingt die FCK-Portugiesen

Im Spiel gegen die FCK-Portugiesen sorgte der TuS Erfenbach für die Überraschung des zweiten Spieltags der Stadtmeisterschaft. Mit 2:1 setzte sich der TuS gegen den favorisierten Gegner durch und löste das Ticket für die Zwischenrunde. Die beiden Erfenbacher Tore erzielte Manuel Schohl (3., 9.). In der vorletzten Minute gelang Ruben Almeida noch das 1:2.

Im Duell der beiden noch punktlosen Mannschaften der Gruppe C setzte sich die SG Eintracht klar mit 3:0 gegen den FSV Kaiserslautern durch. Für die SG trafen Hector Sandler, Michael Schneider und Jerome Stay.

Im letzten Spiel der Gruppe C ging es zwischen der TSG Kaiserslautern und dem TuS Hohenecken um den ersten Platz in der Tabelle. Für die Zwischenrunde waren beide Teams schon qualifiziert. Der TuS entschied das abwechslungsreiche Spiel mit 3:2 für sich. Zweimal traf Enrico Wolf für den TuS, Marco Kiefaber erzielte beim Stand von 2:2 den entscheidenden Treffer. Die Tore der TSG schossen Robin Schmidt und Lukas Schreeb.

In ihrem dritten Spiel besiegten die FCK-Portugiesen das Team von Shqiponja mit 8:2. Ebenso deutlich setzte sich der FCK II gegen den Erfenbach mit 5:2 durch und machte damit den Einzug in die Zwischenrunde klar.

Info

Ein Video mit den Höhepunkten des ersten Vorrundenspieltags am Mittwochabend von RHEINPFALZ-Mitarbeiter Matthias Frohnhöfer finden Sie hier.