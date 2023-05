Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim TuS Hohenecken passt so vieles zusammen. Die Mannschaft zieht mit. Der junge Trainer ist kompetent und ehrgeizig. Und doch lief es für den TuS in der Gruppe I der Fußball-Verbandsliga nicht gerade wunschgemäß. Abstiegssorgen begleiten das Team in das neue Jahr.

Eigentlich wollte Trainer Benny Hassenfratz schon in der Hauptrunde die Sache mit dem Klassenverbleib klarmachen. Das Ticket zur Meisterschaftsrunde lösen und sich damit aller Abstiegssorgen