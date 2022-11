Im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest empfängt die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern am Samstag ihren Verfolger FC Speyer 09. Anpfiff der Begegnung ist um 14.30 Uhr im Sportpark Rote Teufel.

Von Maximilian Jülg

Die Vorzeichen vor diesem brisanten Duell sind klar: Kaiserslautern steht nach neun Siegen aus neun Spielen unangefochten an der Tabellenspitze. Fünf Punkte dahinter rangiert der Zweitplatzierte FC Speyer, der sogar noch ein Spiel mehr auf dem Konto hat. Ob die Gäste aus Speyer dem Motto „Topspiel“ am Wochenende gerecht werden, bleibt abzuwarten. Die Mannschaft von Lautern-Trainer Alexander Bugera befindet sich nämlich zurzeit in einer herausragenden Verfassung und hat in dieser Spielzeit bereits 59 Tore erzielt. Kontrahent FC Speyer kommt in dieser Rubrik auf „nur“ 33 Tore.

„Wir haben in den letzten Wochen viel Selbstvertrauen getankt und gehen deshalb auch als klarer Favorit ins Spiel. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, sind wir extrem schwer zu schlagen. Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel und sehen es für uns definitiv als Gradmesser. Speyer hat eine interessante Mannschaft und leistet sehr gute Jugendarbeit“, erklärte Bugera im Vorfeld.

Er selbst erwartet einen Gegner, der sehr tief steht und auf seine Chance lauern wird. Die bärenstarke Offensive um die Lautern-Torjäger Lucas Leibrock (12 Saisontore) und Oskar Prokopchuk (11) im Zaum zu halten, wird zweifelsohne eine große Herausforderung für den Tabellenzweiten. Bis auf Artur Reich (Muskelbündelriss) stehen Kaiserslautern am Wochenende alle Akteure zur Verfügung.

Tabelle





1. FC Kaiserslautern 9 Spiele/59:5 Tore/27 Punkte

2. FC Speyer 10/30:18/22

3. TSV Schott Mainz 9/19:8/22

4. 1. FC Saarbrücken 10/39:18/21

5. SV Gommersheim 8/28:8/20