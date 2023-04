Mit einem Topspiel eröffnen die Hockeyherren den zweiten Teil der Feldsaison 2022/23. Als Tabellenführer der Oberliga empfangen sie am Sonntag (11 Uhr) im Buchenloch ihren schärfsten Verfolger, den HTC Neunkirchen.

Klar, dass die Lauterer sehr ambitioniert in dieses Duell gehen. „Wir wollen unseren Fans ein gutes Spiel zeigen“, gibt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das TSG-Team coacht, die Marschroute für das Auftaktspiel vor. Der Trainer sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe. „In der Vergangenheit haben wir uns schon oft schwergetan mit dem HTC“, sagt Gillmann, dessen Team auf einen Gegner trifft, der im ersten Saisonteil seine vier Oberligapartien gewonnen hat, also mit einer makellosen Bilanz nach Kaiserslautern kommt. Die Buchenlocher haben ebenso wie die Saarländer zwölf Punkte auf dem Konto, aber bereits ein Spiel mehr ausgetragen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses rangieren sie vor dem HTC Neunkirchen.

Auch wenn die Gillmann-Truppe am Sonntag nicht makellos in das Spiel geht, dürfte es ihr aber nicht an Selbstvertrauen fehlen. Hatte sie doch schon bemerkenswerte Auftritte in dieser Runde. An erster Stelle ist hier der Kantersieg gegen den Dürkheimer HC II zu nennen. Es war die vierte Saisonpartie der TSG, die sie zu Hause mit 9:1 für sich entschied. Die drei anderen Siege gelangen ihr gegen die TG Frankenthal II (2:1), den HC Speyer (1:0) und den SC Idar-Oberstein (3:0). Ihre bisher einzige Niederlage kassierten die Lauterer beim Kreuznacher HC (0:1).

Noch acht Spiele

Aber nicht nur der gute erste Saisonteil stimmt Andreas Gillmann zuversichtlich im Hinblick auf die kommenden Aufgaben. Die Mannschaft habe sich auch intensiv auf den zweiten Teil vorbereitet. Zu dieser Vorbereitung gehörten auch Testspiele in Worms und Frankfurt. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Neunkirchen“, betont Gillmann, der mit seiner Mannschaft auch weiterhin eine gute Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen will. Nach der Partie gegen Neunkirchen stehen noch acht Spiele auf dem Programm. Mit der Heimpartie gegen den TSV Schott Mainz II beendet die TSG am 16. Juli die Feldsaison.

Personell hat sich bei den Lauterern in der Winterpause wenig getan. Neu im Kader der Ersten ist nur Jan Möhnen – ein offensiver Mittelfeldspieler, der aus der eigenen Jugend der TSG kommt.