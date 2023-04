Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den deutschen Meisterschaften im Bogensport in Wiesbaden gingen Ann-Kathrin Bader (Jugend Recurve) und Michael Zahm (Herren Recurve) für den SV Bruchmühlbach an den Start und erreichten das Achtelfinale. Dort war dann aber für die beiden Endstation. Nicht gut lief es dagegen für ihren Klubkameraden Guido Kurz (Master Recurve).

Gleich am Freitag war mit Ann-Kathrin Bader die jüngste des Trios an der Schießscheibe gefordert, und sie legte ordentlich vor, rief ihren in harten Trainingseinheiten erarbeiteten Leistungsstand