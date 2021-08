Ein hochkarätig besetztes Jugendturnier veranstaltet der TuS Dansenberg mit Unterstützung seines Hauptsponsors Deutsche Vermögensberatung am Samstag, 21. August, ab 10.30 Uhr. Zu Gast sind die Junglöwen, der VfL Gummersbach und die HG Saarlouis.

Für das Dansenberger C1-Jugendteam und sein Trainergespann Max Dettinger/Peter de Hooge ist der Wettbewerb eine willkommene Standortbestimmung im Vorfeld der Qualifikationsspiele zur Oberliga RPS vom 4. bis 12. September.

Der Spielplan

Aus dem Spielmodus „Jeder gegen jeden“ mit einer Spielzeit von 2x16 Minuten ergibt sich folgender Zeitplan: 10.30 bis 11.15