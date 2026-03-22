Um kurz nach halb zehn am Abend war Tom Kotzian zuversichtlich: Als Nummer 23 auf der Landesliste der AfD sah es danach aus, dass der letzte oder vorletzte Sitz in der kommenden Landtagsfraktion seiner Partei für den Direktkandidaten im Wahlkreis 44 reserviert sein würde. „Aktuell liegen wir bei den Hochrechnungen bei 19,5 Prozent, was 23 Sitzen entsprechen würde“, berichtete Kotzian der RHEINPFALZ am Telefon aus Mainz. Dort verfolgte er das Abschneiden seiner Partei, gemeinsam mit den beiden Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel. Im Wahlkreis 44, der den Großteil die Stadt Kaiserslautern ohne die Vororte umfasst, ging der 35-Jährige hinter Andreas Rahm (SPD) als Zweiter durchs Ziel. „Bei den Zweitstimmen sind wir im Wahlkreis stärkste Kraft. In Kaiserslautern haben wir treue Wähler.“