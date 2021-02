Der Neustadter Fußballspieler Tom Handrich (19) wechselt nach dieser Saison vom A-Junioren-Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern zum Oberligisten FV Dudenhofen. Der Mittelfeldspieler erfuhr seine Grundausbildung beim TSV Königsbach, wo sein Vater Oliver Handrich, ein früherer Oberligaspieler des SV Südwest Ludwigshafen und des SV Geinsheim, auch schon als Trainer der Ersten Mannschaft tätig war. 2013 wechselte Tom Handrich von Hildenbrandseck zum 1. FC 08 Haßloch, für den er von 2013 - 2015 45 Spiele in der D-Junioren-Landesliga Vorderpfalz bestritt und in diesen 45 Tore erzielte. Nach zwei erfolgreichen Jahren in Haßloch wagte er den Sprung auf den Betzenberg und sicherte sich in allen Juniorenmannschaften des FCK, die er durchlief, einen Stammplatz.