Stadtrat: Grüner Sturm auf die Tagesordnung

Die Haushaltsberatung war bisher der Höhepunkt des Jahres im Stadtrat. Bis dato wurde ihr eigens eine Sitzung gewidmet oder fast eine Sitzung. Damit wollte man ihr die notwendige Zeit einräumen und auch die entsprechende Bedeutung geben. Dieses Jahr war es anders. Die Haushaltsdebatte war Teil einer umfassenden Tagesordnung. Allein die Tagesordnung hat ihr schon die Würde genommen. Hinzu kam eine Tollhaussituation im Stadtrat. Eine dreiviertel Stunde brauchte es am Montag dieser Woche, um die Tagesordnung festzulegen. Fraktionen wollten Punkte, die hinten auf der Tagesordnung lagen, nach vorne hieven. Es waren in erster Linie die Grünen, die zum Sturm auf die Tagesordnung bliesen. Sie bugsierten gnadenlos mit den Stimmen der Koalition eine ganze Reihe ihrer Anträge nach vorne, vor die Haushaltsberatung. Die Beratung aller Anträge brauchte dann seine Zeit. Mit dem Ergebnis, dass mit den Haushaltsreden erst am frühen Abend begonnen werden konnte. Die Haushaltsdebatte geriet unter Zeitdruck. Ein Abbruch der Debatte auf halbem Weg drohte. Ein Teil der CDU wollte weitermachen, nachdem die Vertreter von SPD und CDU gesprochen hatten, ein anderer Teil der CDU sogar aufhören. Dann die Entscheidung im Stadtrat: weitermachen! Es stellte sich nach einigem Hin und Her heraus, dass für eine Verlängerung der Sitzungsdauer die einfache Mehrheit reicht und nicht die Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Für eine Haushaltsberatung, die mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 die Weichen für zwei Jahre stellte, waren dies keine guten Rahmenbedingungen. Die Haushaltsberatung hatte Besseres verdient.

Höherstufung: Besonnene Entscheidung

Es war besonnen, dass Bürgermeisterin Beate Kimmel in der Sitzung des Stadtrats am Montag vorerst auf die Beschäftigung mit dem Verwaltungsantrag verzichtet hat, der ihr die Höherstufung ihrer Bezüge zum 1. Januar 2021 gebracht hätte. Jetzt, da in der Corona-Pandemie viele Menschen finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, etwa durch Kurzarbeit, oder um ihren Arbeitsplatz bangen müssen oder ihn schlimmstenfalls sogar verloren haben, sich eine Höherstufung von Besoldungsgruppe 5 auf B6 im Stadtrat genehmigen zu lassen, auch wenn sie ihr zugestanden hat, wäre ein schlechtes Zeichen gewesen. Die Bürger hätten geurteilt: ihr da oben und wir hier unten.

Amazon: Notwendige Arbeitsplätze

Es ist eine herausragende Nachricht gewesen: Amazon will ein Logistikzentrum in Kaiserslautern errichten. 1000 Arbeitsplätze sollen damit im Jahr 2023 entstehen. Es sind Arbeitsplätze, die die Stadt und die Region brauchen. Einfachere, nichtakademische. Die Corona-Pandemie hat Arbeitsplätze gekostet und wird noch Arbeitsplätze kosten. Hier kann zum Teil notwendiger Ersatz entstehen. Wirtschaftsförderer Stefan Weiler ist mit Amazon ein Coup gelungen. Die gewerkschaftlich motivierte Diskussion um die Vergütung ist so alt wie Amazon. Sie ist aber kein Argument gegen die Ansiedlung des Internet-Händlers in Kaiserslautern. Es ist nur ein Argument dafür, mit Amazon als Gewerkschaft und als Handelsverband weiter über die Vergütung der Arbeitsverhältnisse im Gespräch zu bleiben. Die Überraschung, mit der die Grünen auf die Niederlassung von Amazon auf dem Einsiedlerhof reagiert haben, überraschte. Sollten die Grünen etwa von den Überlegungen bisher nichts mitbekommen haben?

Wahlkreis: Stimmen verteilen sich zunächst

Werfen wir noch einen Blick auf den Bundestagswahlkreis Kaiserslautern, wo im September nächsten Jahres die Entscheidung fällt, wer als Wahlkreisabgeordneter die Nachfolge von Gustav Herzog (SPD) antritt. Die SPD hat die Entscheidung gefällt, wer für sie ins Rennen geht. Sie hat sich für Matthias Mieves entschieden, und der macht bereits mächtig Betrieb im Wahlkreis. Die CDU kann noch nicht dagegen halten; denn sie hat sich noch nicht auf einen Bewerber verständigen können. Die Entscheidung über die CDU-Kandidatur sollte am 21. November in Otterberg fallen. Die Corona-Pandemie hat den Plan zunichte gemacht. Aus zwei Kandidaten – Xaver Jung, der frühere Bundestagsabgeordnete, und Michael Littig – sind nun seit vergangener Woche drei Bewerber geworden. Der Winnweiler Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob hat seinen Hut in den Ring geworfen. Damit verteilen sich die Stimmen zunächst auf drei Kandidaten. Gilt am Schluss womöglich der Spruch: Wo zwei sich streiten, freut sich der Dritte?

Satz der Woche: Nicht nur Stadt der großen Pläne ...

Und was gibt es sonst noch Neues in der Großstadt? Mein Satz der Woche, aus der Haushaltsrede von Lea Siegfried, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen: „Kaiserslautern darf nicht die Stadt der großen Pläne bleiben. Kaiserslautern muss die Stadt der großen Verwirklichungen werden“. Lea Siegfried bezog dies auf die Bewältigung der Klimakrise. Der Satz lässt sich aber auf viele Felder ausdehnen. Tun wir es.