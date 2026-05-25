Mit einer spektakulären Partie hat der TuS Hohenecken die Verbandsligasaison beendet. Über einen Torschützen freut sich der Trainer besonders.

Mit einem Sieg in die Pause zu gehen, das hatte Trainer Henrik Weisenborn von seiner Mannschaft gefordert, und genau das schaffte der TuS Hohenecken mit dem 5:1 (4:0) gegen die TuS Marienborn auch, noch dazu auf überzeugende Weise. Nicht nur, dass seine Mannschaft das Saisonziel, den Klassenverbleib, schon zwei Spieltage vor Rundenende perfekt gemacht hatte, sie beendete die Saison auch noch auf einem einstelligen Tabellenplatz. Coach Weisenborn sprach von einem „tollen Erfolg“ seines Teams, das in den 30 Spielen 38 Punkte sammelte und im Endklassement den neunten Platz belegt.

„Wir hätten gegen Marienborn noch mehr Tore schießen können“, bemerkte Weisenborn nach dem Spiel, das sein Team bereits in der ersten Halbzeit entschied. Der TuS attackierte energisch und ging früh in Führung. Nach Enrico Wolfs Zuspiel schoss Emil Gerth den Ball bereits in der zweiten Minute ins lange Eck. Eine Viertelstunde später wechselte Wolf die Rolle: vom Vorbereiter zum Vollstrecker. Es setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und erhöhte auf 2:0. Ein toller Flankenball leitete das nächste Tor ein. Gerth war zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:0 (20.). Für die 4:0-Pausenführung sorgte Nico Schauß (38.). Im Strafraum kam er an den Ball und traf.

Drei Abschiede

Im Gefühl des sicheren Sieges gingen es die Hohenecker in der zweiten Hälfte etwas ruhiger an. Die Gäste verkürzten zwar durch Alae Laissar El Maache auf 1:4 (64.). Doch das letzte Tor zum 5:1-Endstand erzielte der TuS durch Marco Kiefaber. Ein besonderer Treffer für den Abwehrspieler in seinem letzten Spiel für den TuS Hohenecken. „Für ihn freue ich mich besonders“, betonte Henrik Weisenborn. Ihr letztes Spiel bestritten auch Dennie Reh und Lukas Kallenbach, die wie Kiefaber am Sonntag ihre Fußballkarriere beendeten.