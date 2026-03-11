Der Japanische Garten in Kaiserslautern öffnet am Wochenende seine Tore für Besucher, um die Kirschblüte der Tokyo-Kirschen (Prunus yedoensis) zu bewundern. Wie der Betreiberverein mitteilt, beginnt das Naturschauspiel ab Freitag, 13. März, sofern die Wetterbedingungen weiterhin günstig bleiben. Die Blütezeit der Tokyo-Kirschen wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern und bis in die ersten Aprilwochen andauern. Neben der Blüte erwarten Besucher auch Veranstaltungen rund um das Ereignis. Ein besonderer Höhepunkt ist der Kirschblüten-Lesespaziergang mit dem Duo Wortlaut, Rainer Furch und Madeleine Giese, der am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr stattfindet. Für die Veranstaltung sind noch Restkarten verfügbar, die per E-Mail an info@japanischergarten.de reserviert werden können. Der Gartenimbiss bietet ab dem 13. März sowohl bewährtes als auch neues japanisches Essen an. Bereits am Samstag, 28. Februar, begann die Saison im Japanischen Garten aufgrund der früh einsetzenden Blüte. Der Garten ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Tickets können auch online über die Website www.japanischergarten.de erworben werden.