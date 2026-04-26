Der TuS Hohenecken hat gegen Alemannia Waldalgesheim ein 2:2 (0:1)-Unentschieden geholt. Mit dem Punkt festigt das Team seinen Mittelfeldplatz in der Tabelle.

„Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen, haben viele Zweikämpfe verloren. Waldalgesheim war besser“, kommentierte Hoheneckens Trainer Henrik Weisenborn die erste halbe Stunde, in der seine Mannschaft keinen Zugriff bekam. In Rückstand geriet der TuS durch eine Standardsituation. Waldalgesheims Mittelfeldschwungrad Nils Gräff traf einen Freistoß aus 20 Metern zentraler Position perfekt. Über die Mauer unter die Latte. Hoheneckens Torhüter Philipp Heimler konnte nicht mehr reagieren (9.). Glück für Hohenecken, dass Waldalgesheims Abwehrspieler Tobias Lauterbach nach einer Ecke von Gräff per Kopf über die Latte zielte (13.) Die Gastgeber agierten in der Anfangsphase ungenau und fahrig, die spielstarken Gäste waren dem 0:2 näher. Heimler rettete per Fußabwehr gegen Torjäger Mahdi Mehnatgir (20.).

Wie aus dem Nichts war dann Hoheneckens Stürmer Sergen Tok plötzlich durch und traf den linken Pfosten (24.). Für Hohenecken so etwas wie ein Startsignal. Nach dem Pfostenschuss sei seine Mannschaft im Spiel gewesen, so Weisenborn. Tom Rohes scharfe Hereingabe fand im Fünfmeterraum keinen Abnehmer (29.). Vorausgegangen war eine gelungene Kombination über mehrere Stationen. „Nach der Pause kam mit der Einwechslung von Alex Tuttobene frischer Wind“, sagte Hoheneckens Trainer. „Wir konnten das Spiel drehen.“ Toll die Vorarbeit von Lukas Kallenbach, dessen langen Pass in die Schnittstelle der Viererkette der schnelle Tok zum 1:1 veredelte (51.). Kallenbach selbst traf nach Klasse-Kombination abgefälscht und dadurch unhaltbar zum 2:1 (56.).

Aus 2:1 wird 2:2

„Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte bestimmt. Gleich nach der Pause haben wir dann zwei Tore aus dem Nichts bekommen. Wir waren da auch zu passiv. Danach waren wir wieder aktiver“, kommentierte Waldalgesheims Trainer Elvir Melunovic. Die Aktivität wurde schnell mit dem Ausgleich belohnt. Jeder Fehler wurde jetzt gnadenlos bestraft. Jean Houngbedji traf per Kopf zum 2:2 (63.). Dann prüfte der eingewechselte Tuttobene Gästetorhüter Andrej Juric mit einem sehenswerten 25-Meter-Fernschuss (65.). Die Gäste überstanden auch eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe (69.) unbeschadet. Waldalgesheim wurde gegen Ende noch einmal stärker. Der TuS Hohenecken gefiel jetzt aber mit konzentrierter Abwehrarbeit und brachte das 2:2 locker über die Zeit.

„Waldalgesheim hatte in der Offensive viel Geschwindigkeit. Und auch gegen die Abwehr, sie haben erst 26 Gegentore bekommen, muss man erst mal zwei Tore schießen. Insgesamt war es ein Fifty-fifty-Spiel mit einem gerechten Unentschieden. Den Punkt nehmen wir gerne mit“, war Hoheneckens Trainer Henrik Weisenborn mit dem 2:2 einverstanden.

Waldalgesheim-Trainer Elvir Melunovic sprach auch von einem gerechten Remis. „Wir sind nach dem Doppelschlag zurückgekommen, haben das 2:2 erzielt. Hohenecken hat in Hüffelsheim 6:2 gewonnen, sie haben eine gute Mannschaft. Ich bin mit der Art und Weise, wie wir hier vor dem Derby gegen Hüffelsheim aufgetreten sind, zufrieden.“