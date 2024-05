[aktualisiert 02. Mai 2024 13 Uhr] Zu dem Fall des 38-jährigen Mannes in Landstuhl, der nach einem Polizeieinsatz mit einem Elektroschocker am Dienstagabend gestorben ist, wird voraussichtlich erst nächste Woche mit dem Obduktionsergebnis des Leichnams gerechnet. Darüber informierte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die beiden betroffenen Einsatzkräfte, von denen mindestens einer den Taser gegen den 38-Jährigen eingesetzt hatte, seien „aktuell weiter dienstfähig und nicht freigestellt oder beurlaubt“, hieß es.

Nach Polizeiangaben hatte ein Angehöriger des Mannes am Dienstag gegen 20 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 38-Jährige im Landstuhler Wohngebiet Atzel (Kreis Kaiserslautern) randaliert und sich selbst Schnittwunden zugefügt habe. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen habe er dann in seiner Wohnung die Einsatzkräfte angegriffen, weshalb die Polizisten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), nach einem bekannten Hersteller der Elektroschockwaffe auch Taser genannt, einsetzten. In der Folge soll der Mann das Bewusstsein verloren haben.

Die Beamten hätten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes reanimiert, so die Polizei weiter. Der 38-Jährige sei später in einem Krankenhaus gestorben. Die Todesursache sei noch nicht geklärt, der Leichnam soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Donnerstagnachmittag gerichtsmedizinisch untersucht werden. Gegen zwei Polizeibeamte leitete die Justiz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein. Fragen zu dem Gesundheitszustand des Mannes vor dem Polizeieinsatz sowie dazu, ob der Mann zuvor polizeilich bekannt war oder Bodycams der Beamten die Situation gefilmt haben, beantworteten Polizei und Staatsanwaltschaft auch am Donnerstag auf Nachfrage nicht. Die Ermittlungen dauern an.