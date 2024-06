Zum Endspurt vor den Großen Ferien gibt es noch einmal ein pralles Veranstaltungswochenende. Vor allem am EM-freien Freitag wird einiges geboten in Sachen Musik vor allem, auf der Orgel oder bei „Brot & Wasser“. Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für Kaiserslautern, Kusel und den Donnersbergkreis