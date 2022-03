Dagmar Eckel, Vorsitzende der Horst-Eckel-Stiftung, bietet zwei Führungen durch die Ausstellung „Horst Eckel – Windhund, Mensch und Weltmeister“ in der Pfalzbibliothek, Bismarckstraße 17, an.

Die Tochter von Horst Eckel vermittelt dabei ein persönliches Bild des verstorbenen Weltmeisters von 1954. Der Eintritt ist frei. Die Führungen finden am Samstag, 2. und 9. April, jeweils um 11 Uhr statt.

Die Ausstellung ist ein Teil der ursprünglich im Pfälzischen Sportmuseum Hauenstein entstandenen Schau und zeichnet die Lebensstationen Horst Eckels (8. Februar 1932 bis 3. Dezember 2021) von seiner Kindheit in Vogelbach über seine Fußballerkarriere und seine Sportlehrertätigkeit bis hin zu seinem ehrenamtlichen Engagement nach. Sie zeigt zahlreiche Objekte, die alle aus dem Besitz der Familie Eckel stammen, ergänzt durch informative Rollups.

Bei ihrer Eröffnung in der Pfalzbibliothek wurde die innige Beziehung zwischen Tochter und Vater deutlich. Wer an einer der beiden Führungen teilnehmen will, sollte sich unter der Telefonnummer 0631/3647-111 oder per E-Mail an info@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de anmelden.

Die Pfalzbibliothek hat die Ausstellung bis zum 23. April verlängert; sie kann zu den Öffnungszeiten besucht werden, und zwar montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Weitere Informationen sind unter www.pfalzbibliothek.de abrufbar.