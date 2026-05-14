Kann das Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern seinen Triumph aus dem Vorjahr bei der Schulschach-DM wiederholen? In Willingen rechnet sich das HSG Chancen aus.

Die Meisterschaft für das Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern vor einem Jahr in der WKIII war keine allzu große Überraschung, auch wenn der Weg zum Sieg zuweilen turbulent verlief. Ein Jahr später startet der Lauterer Schach-Nachwuchs nun in Willingen (Sauerland) vom 17. bis zum 20. Mai in der WKII, vergleichbar mit der U18 in anderen Sportarten. Bis auf Milan Schneble (Schachfreunde Birkenfeld) ist das HSG-Team ausschließlich mit Spielern des Schachklubs Kaiserslautern 1905 (SKK) besetzt: Für die Titelkämpfe gemeldet wurden neben Schneble auch Levent und Deniz Klein, Jan Gorzedowski, Jonas Arne, David Mikayelyan und Julius Arne.

Statt Viererteams gehen in der WKII die Mannschaften jeweils mit sechs Spielern ans Brett. Nach derzeitigem DWZ-Schnitt rangiert das Team des Hohenstaufen-Gymnasiums nur knapp hinter dem Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg und dem Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden. Das nährt die Hoffnungen auf eine Platzierung auf den vorderen Plätzen.