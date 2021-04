Das Projekt Tischtennis nahm bei der TSG Kaiserslautern im Jahr 2006 seinen Anfang. Immer wieder kamen seitdem vielversprechende Nachwuchsspieler ins Buchenloch. Als hoffnungsvolles Talent galt auch Markus Schließmeyer. Der allerdings hat zurzeit den Schläger an den Nagel gehängt und lebt auf der Mittelmeerinsel Zypern.

Die Erfolge des mittlerweile 23-jährigen Tischtennisspielers waren beachtlich. So wurde er mit der TSG Kaiserslautern Meister in der Ersten Pfalzliga, stieg mit dem Verein in die Oberliga Südwest auf und war auch in dieser Liga Mitglied des Teams. Zudem holte er mit Kaiserslautern den Pfalzpokal und nahm anschließend an den deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsspielklassen teil. Mit der Auswahl des Pfälzischen Tischtennisverbandes belegte er den vierten Platz bei den Schülern. Schon in seiner Zeit als Nachwuchsspieler mehrten sich die Titel bei Pfalzmeisterschaften. Auch nahm er an Bundesranglistenturnieren und deutschen Meisterschaften teil. Schon früh, bis zum Ende seiner Jugendzeit, gehörte er dem Pfalzkader an und kurze Zeit auch dem D-Kader, einer überregionalen Förderung.

Auch als Handballer aktiv

Aber nicht nur Tischtennis hat es dem talentierten Sportler angetan. Auch als Handballer war er beim heutigen Drittliga-Klub SV 64 Zweibrücken aktiv. „Ich glaube, mit fünf oder sechs Jahren hatte ich mit Handball angefangen und mit etwa zwölf war ich dann an einem Punkt, an dem ich pro Woche zwei-, dreimal Handball und viermal Tischtennis gespielt habe. Auch Spiele am Wochenende haben sich immer öfters überschnitten, und ich musste mich irgendwann entscheiden, was ich lieber weiterhin als Leistungssport verfolgen will“, blickt Schließmeyer zurück. Entschieden hatte er sich für den Tischtennissport.

Ob Schließmeyer heute in der Dritten Bundesliga für die TSG Kaiserslautern aufschlagen könnte, scheint doch eher ausgeschlossen. Eine Karriere in der Ober- oder Regionalliga schien aber wahrscheinlich. Jedoch sind auch diese Ligen zurzeit für Schließmeyer kein Thema. Denn er hat eine neue Heimat gefunden: Zypern.

Spontan entschieden

„Ich habe vor fast zwei Jahren für einen Monat einen sehr guten Freund hier in Zypern besucht, der ein Jahr zuvor schon nach Zypern ausgewandert war und dort dann ein Unternehmen gegründet hatte“, erzählt Markus Schließmeyer. Er fand Gefallen an seinem Besuch. „Die Insel, das griechische Flair und das warme Wetter fand ich sehr gut.“ Die Firma seines Freundes habe zu dem Zeitpunkt einen Programmierer gesucht, schildert er seine Anfänge auf Zypern. Nach seinem Besuch kehrte der Student der Informatik nochmals für sechs Wochen zurück nach Kaiserslautern, um seine Klausuren im Wintersemester zu schreiben. „In der Zeit wurde mir dann aber schnell klar, dass ich längerfristig mit den Leuten in Zypern zusammen arbeiten will, und so habe ich relativ spontan entschieden, ganz dorthin zu ziehen“, erzählt er. Seit März vergangenen Jahres ist Schließmeyer nun fast durchgehend auf der Insel.

Zum Studium nach Kaiserslautern

Angefangen hat er mit dem Tischtennis bei der VT Zweibrücken. „Aktiv trainiert habe ich im Vereinstraining nur sehr vereinzelt. Das lag daran, dass das Kadertraining in Kaiserslautern immer an denselben Tagen stattfand und ich immer dort trainiert habe“, erklärt Schließmeyer, der noch in seiner Jugendzeit zur TSG Kaiserslautern wechselte. Als 18-Jähriger zog Schließmeyer wegen des Studiums dann nach Kaiserslautern. „Das war ganz praktisch für mich, ich bin dann in eine WG gezogen.“

Doch dem Leistungssport kehrte Schließmeyer mehr und mehr den Rücken. „Meine Motivation, regelmäßig zu trainieren, hatte ja schon die letzten zwei Jahre in Deutschland abgenommen, und hier ist die dann auch nicht neu entflammt, weswegen ich nicht sehr aktiv nach einem Verein gesucht habe“, fügt Markus Schließmeyer an. In Zypern sei es ohnehin schwer, überhaupt einen Tischtennisverein zu finden. „Hin und wieder würde ich schon gerne mal wieder ein bisschen spielen, aber auf jeden Fall nicht mehr wie früher als Leistungssport.“

Beach-Tennis und Fußball

Einmal pro Woche würde Schließmeyer aber auch gerne in Zypern wieder an der Platte stehen. „Einen Verein gibt es in Larnaka definitiv nicht und wahrscheinlich in ganz Zypern keine fünf Stück. Je nach zukünftiger Wohnsituation und den damit verbundenen Tischtennis-Möglichkeiten werde ich aber bestimmt mal wieder aktiver spielen“, berichtet Schließmeyer über seine Tischtennissituation in seinem Wohnort. Laufen, Beach-Tennis und Fußball spiele er aber heute noch gerne, jedoch lediglich im Freizeitbereich.

Freigang per SMS

Auch die sonnige Mittelmeerinsel ist vom Coronavirus nicht verschont worden. Die Fallzahlen in Zypern seien dem Verhältnis nach ähnlich wie in Deutschland. „Auch die Maßnahmen sind sehr mit denen in Deutschland zu vergleichen. Der erste Lockdown hier war ziemlich heftig, als man nur mit sehr gutem Grund die Wohnung verlassen durfte, und das nur maximal einmal pro Tag. Zudem musste man noch per SMS den Freigang beantragen, bevor man überhaupt raus durfte. Das ist jetzt aber nicht mehr so“, erzählt Schließmeyer. Ein Rückkehr nach Deutschland hat er indes nicht geplant und will weiter hin auf Zypern leben.