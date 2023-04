Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Deutschland hat Rücken: Was man vorbeugend gegen das Volksleiden Rückenschmerzen tun kann, wie man sich im Homeoffice behilft und warum der Lockdown eine Chance sein kann, erläutern Chirurg und Orthopäde Wolfram Käfer und seine Frau Charlotte Clessienne, Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin, im Gespräch mit Gundula Zilm.

Herr Käfer, was sind denn die „Klassiker“, mit denen die Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen?

Käfer: Beschwerden an der Hals- und Lendenwirbelsäule,