Von Peter Knick

Training mit einer Olympiasiegerin. Welcher junge Sportler wünscht sich das nicht? Für rund 20 Mädchen und Jungs ist der Traum beim Schnuppertag der Triathlon-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern wahr geworden. Miriam Welte, die Goldmedaillengewinnerin im Bahnradfahren von 2012, hat den Nachwuchs auf der Schopper Radrennbahn mit den „Basics“ ihres Sportes vertraut gemacht.

Welte und der Triathlon

„Der Nachwuchs ist wichtig“, sagt die 33-Jährige, die schon seit einigen Jahren Mitglied der Triathlon-Abteilung ist, selbst jedoch noch keinen Dreikampf bestritten hat. Das Laufen liege ihr nicht so, sagt sie lachend. Für Miriam Welte bringt dieser Tag eine für sie gänzlich neue Erfahrung. Sie hat zwar schon mit Nachwuchsfahrern trainiert, aber noch nie mit so jungen Sportlern, die zuvor noch nie eine Runde auf einer Radrennbahn gedreht haben.

Hugos erste Runde

Ihre Schüler schlagen sich gut. Nach einigen Versuchen beherrscht der neun Jahre alte Hugo das Anhalten und kann seine erste Runde auf der in die Jahre gekommenen Schopper Radrennbahn drehen. Vorsichtig fährt er in die erste Kurve, erreicht die Gegengerade, meistert dann auch die zweite Stadionkurve und biegt auf die Zielgerade ein. Geschafft. Lob aus dem Mund der Olympiasiegerin: „Das macht er gut.“ Und auch Hugos Vater ist von der Fahrt seines Sohnes angetan. Er klatscht und feuert ihn an, als der gleich nach der ersten die zweite Runde dreht und da schon viel mutiger und schneller unterwegs ist.