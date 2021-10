Am Donnerstag, 14. Oktober, findet um 19 Uhr der dritte Online-Vortrag der Reihe „Welche Heizung passt zu meinem Haus?“ statt. Sie ist Teil der Wärme-Effizienz-Kampagne von Hochspeyer, Kaiserslautern und dem Bezirksverband Pfalz.

Die ersten beiden Vorträge zum Thema „Überblick über verschiedene Heizsysteme“ und „Heizen mit Holz und Sonne“ können auf der Homepage der Energieagentur Rheinland-Pfalz abgerufen werden. Der dritte Vortrag gebe Bürgern einen Einblick in die Technik der Wärmepumpe, die Voraussetzungen des Einsatzes und die Förderung eines solchen Heizsystems. Zudem werde ein Praxisbeispiel vorgestellt und es könnten Fragen an Fachexperten gestellt werden.

Eine oder mehrere Wärmepumpen habe vermutlich jeder Haushalt in Betrieb – in Form eines Kühlschranks oder einer Kühltruhe. Bei einem Kühlschrank werde dem Inneren Energie, beziehungsweise Wärme entzogen, die Temperatur sinke und die Wärme werde an den Wohnraum abgegeben. Wie dieses Prinzip zum Heizen oder auch zum Kühlen eines Hauses genutzt werden könne, soll in dem Vortrag erklärt werden. Eine Anmeldungen ist bis zum Veranstaltungstag 16 Uhr unter www.earlp.de möglich.