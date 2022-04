Die Anzahl der Pedelecs auf deutschen Straßen steigt, ebenso die Anzahl der Unfälle, in die Pedelecfahrer verwickelt sind. Für Einsteiger ist es deshalb umso wichtiger, sich mit dem Rad gut auszukennen. Denn Geschwindigkeit, Gewicht und Fahrverhalten der motorisierten Fahrräder unterscheiden sich deutlich von herkömmlichen Modellen, sagt Bernd Köppe vom ADFC-Kreisverband Kaiserslautern.

„Das Pedelec ist ein technisches Gerät, dessen Bedienung erlernt sein will“, stellt Radexperte Bernd Köppe klar. Pedelecs sind Fahrräder mit einem E-Motor, der während des Tretens mit maximal 250 Watt bis zu 25 Stundenkilometer unterstützt. Im Sprachgebrauch werden sie häufig auch als E-Bikes bezeichnet, wobei darunter eigentlich ein Kleinkraftrad zu verstehen ist, das auch ohne Treten fährt.

Mit der steigenden Anzahl an Pedelecs auf deutschen Straßen erhöht sich auch die Anzahl der Unfälle. Sie hat sich zuletzt verdoppelt, wie aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Den Grund für die vielen Unfälle sieht Köppe in der mangelnden Erfahrung der Pedelec-Fahrer. „Viele Pedelec-Einsteiger sind zwanzig, dreißig Jahre lang kein Rad mehr gefahren. Dazu kommt, dass das Pedelec ein ganz anderes Fahrverhalten zeigt, an das man sich erst gewöhnen muss.“

Vor dem Kauf mit Leihrad auf Probefahrt

Der Frühling naht, das sonnige und warme Wetter der vergangenen Tage lässt einen guten Start in die Radfahrsaison verheißen. Für Pedelec-Einsteiger empfiehlt sich vor ersten Tour eine Probefahrt. „Das Pedelec sollte auf die Körpergröße und die Bedürfnisse des Fahrers angepasst sein“, meint Köppe. Sein Tipp: „Vor einem Kauf ein Pedelec ausleihen und testen: Komme ich damit zurecht? Wenn im Bekanntenkreis keines vorhanden ist, bietet es sich an, im Urlaub ein Rad für zwanzig, dreißig Euro für einen Tag zu mieten.“

Wer sich in diesem Jahr ein Pedelec zulegen wolle, sei jedoch schon zu spät dran. „Die günstigste Kauf-Zeit ist vorbei, die Saison hat schon begonnen.“ Dabei betont Köppe, dass sich Kaiserslautern „absolut“ für Pedelec-Fahrten eigne. „Das Gebiet ist hügelig, nur in drei Richtungen führen ebene Wege aus der Stadt.“

Schwereres Rad, anderes Fahrverhalten

Pedelecs sind deutlich schwerer als Fahrräder ohne E-Antrieb. Zwischen 25 und 30 Kilo wiegt ein Pedelec. „Je teurer, desto leichter“, erläutert Köppe. Ein normales Fahrrad sei gut zehn Kilo leichter. Das falle vor allem beim Bremsen ins Gewicht. Der Bremsweg wird länger, der Fahrer muss früher reagieren. Die Scheibenbremsen der Pedelecs dürfe man auch nicht zu feste betätigen, denn „die bremsen schon ordentlich“, weiß Köppe. Zudem werde das Fahrverhalten durch die Position des Akkus am Fahrrad verändert, er verlagere den Schwerpunkt des Rads. „Am besten macht sich der Akku unter der Trinkflaschenhalterung“, so Köppe. Für weniger sinnvoll hält er eine Positionierung unter dem Gepäckträger.

Pedelec-Fahrer können zwischen verschiedenen Energiestufen wählen: von „Eco“ bis „Booster“. Hier sei es wichtig, die zugeschaltete Leistung richtig einzuschätzen. Doch nicht nur schnelles, auch langsames Fahren birgt beim Pedelec-Fahren neue Herausforderungen: Mit dem zusätzlichen Gewicht des Rads sei es gar nicht mal so einfach, das Gleichgewicht zu halten, meint Köppe.

Vorausschauendes Fahren besonders wichtig

Für Pedelec-Fahrer erweise sich vorausschauendes Fahren als besonders wichtig. Einerseits wegen des verlängerten Bremswegs, andererseits wegen der zugeschalteten Motorleistung. Auf diese müsse beim Schalten Rücksicht genommen werden. „An der Ampel zum Beispiel runterschalten, damit ich beim Anfahren nicht die volle Energie bekomme“, rät Köppe. Analog zum herkömmlichen Rad seien Berge am besten in einem niedrigen Gang zu überwinden. „Dann wird die Trittfrequenz erhöht und das Getriebe weniger belastet, das ist wie beim Auto“, führt Köppe aus.

An den Helm und die Inspektion denken

Ein altbewährter Ratschlag ist Köppe dennoch wichtig: „Einen Helm tragen, auch wenn keine Helmpflicht besteht. Die Bremsenergie ist bei den höheren Geschwindigkeiten eine ganz andere. Und wir haben nur einen Kopf.“ Weiter sei bei Pedelecs die Wartung nicht zu vernachlässigen: „Mindestens einmal im Jahr eine Inspektion“, rät Köppe. Das sei wichtig, denn durch das höhere Gewicht des Pedelecs werde unter anderem auch die Kette stärker beansprucht. Der Motor sei durch Privatpersonen gar nicht entsprechend zu warten.

Auf die Frage, ob er einen Pedelec-Fahrtechnik-Kurs für sinnvoll hält, antwortet Köppe: „Verkehrt wäre es nicht.“ Der ADFC denke darüber nach, einen solchen Kurs im Herbst dieses Jahres anzubieten.