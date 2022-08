Frank Kraus atmet auf. Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres hat es in der Nacht und am Morgen geregnet. Diese Abkühlung kommt selbst für ihn als Bademeister am Gelterswoog gelegen.

„Ja, jetzt kann man mal durchatmen“, meint der 52-Jährige, der unter seinem Spitznamen Franky bestens bekannt ist. Gestöhnt unter den Temperaturen hat auch er, ist doch sein Platz an der Uferzone zwar von einem Sonnenschirm beschattet, aber auch da herrschen 39 Grad und die gehen nicht spurlos an ihm vorüber. „Da wird man schon müde. Abends bin ich platt und froh, wenn ich im Bett liege.“

Damit er dennoch die Badegäste konzentriert im Auge hat – bis jetzt sei es zu keinen gefährlichen Zwischenfällen gekommen –, rettet er sich mit Trinken über den Tag. „Vier, fünf Liter Mineralwasser sind es bestimmt“, erzählt er. „Ein Liter Buttermilch kommt dazu. Das ist gut gegen die Hitze“, hat er gleich noch eine Empfehlung für andere parat, denen die Temperaturen auch zu schaffen machen.

Dauergäste warten am Eingang

Obwohl es am Vortag „gestoppte voll“ gewesen sei, war es nicht der besucherstärkste Tag. Den habe es Mitte Mai kurz nach der Eröffnung unter der neuen Regie von Peter Wirrer und Boris Zeller mit mehr als 2000 Badegästen gegeben. „Die Leute waren neugierig und wollten gucken, was sich getan hat“, vermutet er.

In den Sommerferien beginnt Kraus’ Arbeitstag um 7 Uhr mit allerlei Vorbereitungen. „Wenn die Kasse dann Punkt 9 Uhr öffnet, warten die Dauergäste schon.“ Abends um 20 Uhr schließt das Bad. Dann ist für ihn der Zeitpunkt gekommen, die Spuren des Tages zu beseitigen. Etwa eine Stunde später verlässt der Siegelbacher das Gelände.

Urlaub am Arbeitsplatz

Der Gelterswoog ist für ihn mehr als ein Arbeitsplatz. An jedem Morgen stellt sich bei ihm Urlaubsgefühl ein, wenn er diesen idyllischen Flecken mit der weitläufigen Liegewiese, dem Sandstrand und dem See vor sich sieht. „Es ist wunderbar hier, wie in der Karibik. Hier ist jeder Tag ein schöner Tag“, schwärmt er.

Denjenigen, die am Abend noch nicht nach Hause wollen oder die keine Wasserratten sind, legt er ans Herz, doch mal in der Minigolf-Anlage vorbeizuschauen. „Dort gibt es von Freitag bis Sonntag abends Livemusik.“ Außerdem gebe es in den Sommerferien von Zeit zu Zeit eine After-Work-Party, nächstes Mal am Mittwoch, 10. August. „Das kostet nix“, schiebt Kraus hinterher.