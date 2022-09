So genannte Tiny Houses, also Minihäuser, werden immer beliebter. In Kaiserslautern können solche Häuschen demnächst auf dem Lämmchesberg stehen. Sie sollen Wohnraum auf bestehenden Wohngrundstücken schaffen.

Der aus den USA kommende Trend von Häuschen mit einer maximalen Fläche von rund 45 Quadratmetern, oftmals auf Rädern, hat auch Deutschland erobert. Wie groß die Nachfrage in Kaiserslautern nach Tiny Houses tatsächlich ist, lasse sich schwer sagen, erläuterte Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, dem Bauausschuss am Dienstagnachmittag. „Eine konkrete Nachfrage haben wir hier“, sagte sie zum Areal „Auf der Vogelweide – Kurpfalzstraße – Im Dunkeltälchen“ im Bebauungsplanentwurf, den sie dem Bauausschuss am Dienstagnachmittag vorstellte.

Auf der wenige, aber große Grundstücke umfassenden Fläche am Rande des Wohngebiets Lämmchesberg gebe es vermehrt Anfragen für weitere Bebauung. Für solch eine Nachverdichtung seien Minihäuser gut geeignet, „sie müssen allerdings in Zusammenhang mit dem Hauptgebäude stehen, also beispielsweise als Ersatz für eine Einliegerwohnung dienen“, machte Franzreb klar. Gerade bei der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt und hohen Grundstücks- sowie Mietpreisen seien auch Kommunen aufgefordert, über alternative Wohnformen nachzudenken. Das Wohnen in den vier kleinen Wänden könnte auch für Studierende der Universität oder Hochschule von Interesse sein.

Der hohe Bestand an Gehölzen und Bäumen soll erhalten bleiben, die angrenzende Bremerstraße diene als Kaltluftschneise, ergänzte Franzreb. Ein Schutzabstand zu der angrenzenden Waldfläche ist laut Plan vorhanden. Die Grundstücke dort weisen ohnehin eine starke Hanglage auf, von „rund zehn Metern“ Höhenunterschied, die eine Bebauung nicht gerade erleichtert.

Von den Mitgliedern des Bauausschusses wurde das Vorhaben der Stadtverwaltung, auf diese Weise weiteren Wohnraum innerhalb bebauter Gebiete zu schaffen, befürwortet. Simon Sander (Grüne) bemerkte, dass „das, was heute Tiny House heißt, oft nicht kleiner ist als das, was man früher Siedlungshaus nannte.“

Der Bauausschuss stimmt der Aufstellung dieses Bebauungsplanes schließlich ohne Gegenstimme oder Enthaltung zu.