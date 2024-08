Timo Uhrig, geboren 1988, wird zum 1. Oktober Dekanatskantor in Kaiserslautern an der Kirche St. Maria. Der Kirchenmusiker ist derzeit noch Dekanatskantor im Pastoralen Raum Merzig (Bistum Trier) mit Dienstsitz in der Pfarrei St. Maria Merzig-Hilbringen. Er stammt aus Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis, dem saarländischen Teil des katholischen Bistums Speyer.

Beim Bischöflichen Kirchenmusikalische Institut (BKI) in St. Ingbert hatte er seine erste kirchenmusikalische Ausbildung genossen und war als Organist und Chorleiter in seiner Heimatpfarrei Ormesheim tätig. Nach dem Studium an der Hochschule für Musik Saar und der Universität des Saarlandes in den Fächern Kirchenmusik, Musikwissenschaft, Schulmusik und Katholische Theologie folgten Stellen als Kantor des „Klosters am Rande der Stadt“, Saarbrücken und als Kirchenmusiker an der Katholischen Hochschulgemeinde der Universität des Saarlandes. Timo Uhrig war zudem von 2017-2023 Assistent der Dommusik Trier. Hier arbeitete er laut dem Speyerer Bistum „intensiv mit allen Chören der Dommusik“, vor allem den Kinder- und Jugendchören (Mädchenchor am Dom, Trierer Domsingknaben), leitete die Singklassen der Grundschule am Dom und unterrichtete Stimmbildung.

Versiert in der Chorarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Dadurch habe sich sein musikalischer Schwerpunkt auch auf den Bereich Kinder- und Jugendchor verlagert. Weiterhin gehörten regelmäßige Orgeldienste in den Domgottesdiensten und die Leitung der Chorgruppen der Dommusik bei Auftritten in der Domliturgie zu seinem Aufgabenfeld. Zusätzlich zur Arbeit an der Hohen Domkirche Trier, leitet er seit 2012 den LeibnizChor am Leibniz-Gymnasium St. Ingbert, der, so das Bistum, „auf hohem musikalischem Niveau arbeitet“. Seit März 2023 ist Timo Uhrig Dekanatskantor in Merzig.

In Kaiserslautern nun wird Uhrig als Nachfolger von Matthias Rajczyk, der sein Amt Ende Dezember 2023 aufgab, Dekanatskantor und übernimmt die Leitung der Jugendkantorei und des hier ansässigen BKI-Standortes. Vorab ist er bereits als Leiter eines Konzerts des Intermusikvereins am 22. September in der Marienkirche angekündigt. rhp/ütz