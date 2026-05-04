Der Trailrun in Rodenbach ist in dieses Jahr das erste Laufladencup-Rennen. Die Veranstalter freuen sich über einen Teilnehmerrekord.

Normalerweise findet der Trailrun des TV Rodenbach immer am ersten April-Sonntag statt. Da dieser aber der Ostersonntag war und auch an den Wochenenden davor und danach andere Laufveranstaltungen in der Region anstanden, entschlossen sich die Organisatoren nach langem Hin und Her, den Trailrun in den Mai zu verlegen. Das hatte zur Folge, dass es deutlich wärmer war als in den vergangenen Jahren, was die Athleten vor andere Herausforderungen stellte.

„Letztes Jahr war es ziemlich kalt, heute deutlich wärmer. Ich bin nicht so hitzeresistent und habe mich da ein bisschen schwergetan“, betonte Sieger Tim Könnel vom TuS Heltersberg, der nach 34:33 Minuten ins Ziel einlief. Der Hauensteiner Marko Martin, in 38:57 Minuten Zweiter hinter dem haushohen Favoriten, merkte an: „Das warme Wetter liegt mir nicht, trotzdem hat es Spaß gemacht.“ Könnels Freundin, Jessica Keller von der TG Worms, die als schnellste Frau und insgesamt Viertschnellste ins Ziel lief, sagte hingegen: „Ich komme mit der Temperatur besser klar. Es war besser als gestern, und durch Wolken und Wald war man geschützt. Das Schwüle merkt man erst nach dem Lauf, wenn man im Ziel sitzt.“

Wasserflasche verfehlt

Der TV Rodenbach hatte daher auf halber Strecke eine Wasserstelle eingerichtet. „Ich habe aber die Flasche an der Wasserstelle nicht gegriffen gekriegt“, erzählte Könnel lachend. Später habe er dann gemerkt: „Wasser wäre gut.“ Doch das sei „nicht so dramatisch gewesen“.

Vor dem Zehn-Kilometer-Hauptlauf startete zunächst um 10.15 Uhr der fünf Kilometer lange Waldlauf. Dieser verläuft zwar größtenteils auf der Strecke des Trailruns, meidet aber den hügeligen Part, sodass relativ wenige Höhenmeter zu absolvieren sind. Das macht den Lauf ideal für Hobbyläufer sowie Kinder und Jugendliche: „Hoffentlich finden einige dadurch die Motivation, im nächsten Jahr mal den Zehn-Kilometer-Lauf zu probieren“, sagte Patrick Day vom TV Rodenbach.

So viele wie noch nie

Traditionell ist der Trailrun das zweite Rennen des Laufladencups. Da aber der Donnersbergtrail ausfiel, rückte Rodenbach an den Start der Laufserie. Ob das der alleinige Grund für den Teilnehmerrekord war, ist unklar, dennoch freute sich Day über insgesamt etwa 250 Starter, so viele wie noch nie. Dass Tim Könnel als Erster die Ziellinie überqueren würde, daran hatte niemand Zweifel, auch wenn er unterwegs einige Problemchen hatte. Könnel hatte zu wenig Profil an seinen Laufschuhen, sodass das trockene Laub in Wald beinahe zur Rutschpartie für ihn wurde. Darüber hinaus kollidierte er mit dem Führungsfahrrad: „Die Strecke war an der Stelle zu eng. Das Fahrrad hatte nicht genug Vorsprung, ich wollte rechts überholen, und in dem Moment ist das Fahrrad ebenfalls nach rechts raus“, erzählte Könnel. Ein Sturz blieb ihm erspart, und auch generell kostete ihn der Zwischenfall nicht viel Zeit. „Dennoch war ich aus dem Rhythmus gebracht und musste erst wieder anlaufen.“ Könnel nahm den Fahrer aber in Schutz: „Es ist sehr schwer für den Führungsfahrer. Zu Fuß ist man wendiger, gerade in den engen Kurven. Zudem kommt man zu Fuß schneller den Berg hoch.“ Auf der Zielgeraden hatte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt dann Rückenwind: „Ein großer Vorteil, denn so konnte ich den letzten Kilometer noch mal Gas geben.“

„Gefühlt war ich Erster“

Zweiter wurde der für den TV Maikammer startende Marko Martin. Er war zu Beginn des Rennens noch gleichauf, geriet aber immer mehr ins Hintertreffen. Insbesondere bergauf büßte er Zeit ein. Der 51-Jährige würdigte Könnel: „Gefühlt war ich Erster. Hinter Tim Zweiter zu werden, ist wie ein Sieg.“ Auf die Frage, was ihn motiviere, auch in fortgeschrittenem Alter Leistungssport zu betreiben, antwortete er scherzend: „Das Kuchenbuffet nach dem Lauf. So gut wie nach einem Lauf schmeckt Kuchen niemals.“ Auch Könnel betont: „Marko ist ein Top-Bergläufer, hat in Maikammer eine tolle Gruppe, die viel trainiert und sich gegenseitig pusht.“ So zählt Martin nicht nur zu den Besten in der Pfalz, sondern im Berglauf in seiner Altersklasse zur Weltelite.