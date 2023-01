Es lief nicht ganz nach Plan für Tim Kägy, Snowboarder aus Bolanden, der bei den FISU Winter Games in Lake Placid, USA, startet. Aber nach dem verpatzen Auftakt im Slopestyle hat er noch eine Chance: Er ist auch für Big Air gemeldet.

Für Tim Kägy, der an der Universität Innsbruck Sportmanagement studiert, ist es schon jetzt ein unvergessliches Erlebnis, dass er für den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) bei den FISU Games starten darf. Bei der zweitgrößten Multi-Sport-Veranstaltung nach den Olympischen Spielen kämpfen Athleten aus 50 Nationen in zwölf Sportarten um Medaillen.

„Die Konkurrenz ist hart“, musste er gleich zu Beginn feststellen, als er seine Mitstarter sah. Kägy, der beim SchneeSport-Club Donnersberg mit Skifahren begann und dann schnell auf Snowboard umschwenkte, sich inzwischen zum Snowboardlehrer ausbilden ließ und in Innsbruck studiert, um so oft wie möglich fahren zu können, bezeichnet sich selbst als Quereinsteiger. Er weiß, dass er es schwerer hat als die Konkurrenz, die quasi mit dem Board am Fuß aufgewachsen ist. Aber dass er in seiner Lieblingsdisziplin Slopestyle, wo es darum geht, auf den Hindernissen und Schanzen eine möglichst gute und fehlerfreie Performance zu zeigen, in der Qualirunde weit nach hinten durchgereicht wird, hatte er sich so nicht vorgestellt.

Der Plan geht nicht auf

Auch nicht, dass er ausgerechnet an dem scheitern würde, was er am besten kann, dem Schlittern über die Rails, eine Art Treppengeländer, hätte er nicht gedacht. Sein Plan ging einfach nicht auf. Er wollte im ersten Lauf eine solide Vorstellung zeigen, setzte auf Sicherheit, statt auf hohe Schwierigkeitsgrade – bewertet wird sowohl die saubere Ausführung, als auch die Schwierigkeit. „Das waren alles Tricks, die ich save konnte. Danach wollte ich im zweiten Run einen draufsetzen“, erzählt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ, was er sich vorgenommen hatte.

„Das hat leider so nicht funktioniert. Ich habe bei der ersten Rail den Fehler gemacht, habe bei der zweiten eine Drehung weniger rausgemacht, als ich eigentlich geplant hatte. Bin dann mit dem anderen Fuß als mit dem geplanten in die nächste Rail reingefahren und war dann erst mal überfordert.“ Kägy musste in den Schnee greifen, landete mit 30.75 Punkten auf dem 15. Platz.

Hindernis verpasst

Doch es gab ja noch den zweiten Durchgang. Gezählt wird der bessere von beiden, also war noch alles offen. Aber auch der zweite Lauf lief nicht wie geplant. „Es war total ärgerlich. Die ersten zwei Rails haben eigentlich super gepasst, dann bin ich bei der zweiten Rail, weil die so nah beieinander standen, auf die falsche Kante gekommen.“ Der Donnersberger fuhr an einem Hindernis vorbei, das er mitnehmen wollte. Der Sprung zum Abschluss funktionierte dann wieder, aber Kägy war nicht wirklich zufrieden. 34.00 Punkte bekam er, war am Ende 16. von 18 Teilnehmern und in der Gesamtbewertung ganz hinten. Ganz verbergen konnte er seine Enttäuschung nicht. „Ich kann es auf jeden Fall besser und ich konnte nicht zeigen, was ich kann. Das ist schade. Eigentlich ist Railfahren meine Stärke und ich habe es gerade beim Railfahren voll verkackt.“

Auf der anderen Seite freute sich der Student aus Bolanden trotzdem riesig, dass er dabei sein darf. „Es war mein erster richtiger Wettkampf, mit Liveübertragung vor der ganzen Welt auf so einer Riesenbühne in Amerika. Das war einfach cool, da mitzufahren und das zu erleben.“ In Anbetracht der Konkurrenz, der Nationalkaderathleten – während er kein Kaderathlet ist, war er einfach nur froh, dass er mitfahren durfte. „Es war eine echt coole Erfahrung.“

„Alles einsaugen“

Eine Finalteilnahme habe er sich ohnehin nicht erhofft. „Aber ich hätte gern besser gezeigt, was ich kann.“ Kägy, der sich riesig über die Nominierung gefreut hat und mit der Wettkampfteilnahme in erster Linie Erfahrungen sammeln will, die er als Snowboardlehrer weitergeben kann, hat trotzdem noch ein Eisen im Feuer: Er ist auch für BigAir gemeldet, der Disziplin, bei der es darum geht, beim Sprung über Schanzen eine möglichst gute und spektakuläre Performance hinzulegen. Der 23-jährige Student weiß, dass Slopestyle eigentlich die Disziplin ist, bei der er besser ist als bei BigAir, aber er versucht das Beste mitzunehmen aus der Quali am Donnerstag in Lake Placid. Sein Plan: „Noch mal mitfahren, Spaß haben und alles einsaugen, was geht.“

Info

Die FISU Games und auch die Qualifikation für BigAir am Donnerstag werden übertragen auf https://www.fisu.tv/