Große Erleichterung beim Verein Pfotenhilfe. Für die Tiertafel wurde endlich ein neues Domizil gefunden. Am 9. Juni ist erste Futterausgabe am Heiligenhäuschen 3.

Wer aktuell auf Wohnungssuche ist, weiß, wie sich Verzweiflung anfühlt. Der Markt ist wie leer gefegt, was Passendes zu finden, extrem schwer. Vor dieser schwierigen Situation stand auch der Verein Pfotenhilfe. Das bisherige Domizil in der Friedensstraße und damit der Standort, an dem sozial Schwächere kostenlos Futter für ihre Tiere abholen konnten, wurde wegen Eigenbedarf gekündigt.

Die Suche nach einem passenden Ersatz zog sich, das Mietende im alten Objekt rückte näher, Verzweiflung bei allen Betroffenen kam auf. Am Ende war es Mund zu Mund Propaganda, die Vermieter und Mieter zusammengebracht hat. „Der Vermieter hat mich angerufen und uns die Räume angeboten“, zeigt sich Birgitt Maier, Vorsitzende der Pfotenhilfe, erleichtert, dass es nun weitergehen kann.

Neuer Standort in der Nähe des vorherigen

Das neue, 96 Quadratmeter große Domizil am Heiligenhäuschen 3, biete alles was benötigt werde. Es gebe ausreichend Lagerplatz für angeliefertes Futter, die Räume seien barrierefrei. Besonders erleichtert zeigt sich Maier darüber, dass der Verein quasi um die Ecke des bisherigen Standortes weiter machen kann. Jahrelang hat die Tiertafel soziale schwächere Tierhalter mit Futter für ihre Tiere an der Ausgabestelle in der Friedensstraße versorgt. Die letzte Ausgabe war Ende April.

„Im Mai gibt es kein Futter, wir sind dabei, die neuen Räume zu renovieren“, berichtet Maier davon, dass das ehrenamtliche Team nicht alles auf einmal stemmen könne und deshalb erst wieder im Juni öffne. Hunger müsse deshalb aber kein Tier leiden. Bei den letzten Ausgaben seien die Futtermengen erhöht worden.

Privater Verein, der sich über Spenden finanziert

„Wir sind ein rein privater Verein, erhalten keine öffentlichen Gelder und Zuweisungen“, stellt die Vorsitzende ziemlich deutlich klar, dass alle im Team sich in der Freizeit engagieren und die Futterausgabe nur möglich ist, weil gespendet werde. „Auch die Miete geht über Spenden“, so Maier, die sich immer wieder ärgert, wenn behauptet werde, dass der Verein von öffentlicher Hand unterstützt werde und deshalb gefordert wird, dass umgehend und sofort geholfen werden müsse.

„Wir müssen nicht, aber wir helfen ehrenamtlich wo wir können“, schildert Maier.

Die erste Futterausgabe am Heiligenhäuschen findet am Donnerstag, 9. Juni, von 15 bis 17 Uhr statt. Der Verein Pfotenhilfe plant zudem eine kleine Eröffnungsfeier für den 11. Juni an der neuen Wirkungsstätte.