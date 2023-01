Ihre Reisen nach Äthiopien sind zwar vorbei, doch die Unterstützung geht weiter. Für Roswitha Funck bleibt die Äthiopien-Hilfe eine Herzensangelegenheit. Wer im Second-Hand-Lädchen in Enkenbach einkauft, hilft ihr dabei.

Die „Pfotenhilfe Kaiserslautern“, eine Tafel für Haustiere, hat es nicht leicht: Auch dort gehen die Sachspenden zurück, immer weniger Futter steht dem Verein zum Verteilen zur Verfügung. Die Anzahl der Hilfesuchenden sinkt hingegen nicht.

Neues Jahr, neue Chefärzte: Wolfgang Hoffmann und Michael Stetzenbach leiten nun die Bereiche Innere Medizin sowie Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am St.-Johannis-Krankenhaus. Sie haben einige Neuerungen im Sinn.

Eine Arbeit über das Deutsche Rote Kreuz in Kaiserslautern während der NS-Zeit hat der ASG-Schülerin Anna Siedow einen ersten Platz beim Geschichtswettbewerb der „Bezirksgruppe Kaiserslautern im Historischen Verein der Pfalz“ beschert.

Rainer Rocholl tritt bei der OB-Wahl für die Partei Die Basis an. Sollte der 55-Jährige aus Katzweiler die Nachfolge von Klaus Weichel antreten, wird es ihm weniger darum gehen, was angegangen wird, sondern um das Wie. Dabei sollen die Bürger eine zentrale Rolle spielen.

In diesem Jahr wird einiges in der Sickingenstadt geboten. Unter dem Motto „Celebramus 2023“ feiert Landstuhl zum einen 700 Jahre Stadtrecht, zum anderen starb vor 500 Jahren der Namensgeber Franz von Sickingen. Mit einer Abendmesse wurde der Reigen der Feierlichkeiten am Sonntag in der St.-Andreas-Kirche eröffnet.