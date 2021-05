Die Tiertafel der Pfotenhilfe Kaiserslautern öffnet am Donnerstag wieder. Vier Wochen lang war bedingt durch die aktuelle Situation alles zugesperrt. Zunächst erfolgt die Futterausgabe direkt an der Straße, nicht wie gewohnt im Inneren der Räumlichkeiten.

In normalen Zeiten öffnet die Tiertafel in Kaiserslautern in der Friedenstraße die Futterausgabestelle jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat. Nur, normal ist derzeit nicht wirklich viel. „Die meisten unserer ehrenamtlichen Helfer sind weit über 60 und damit extrem gefährdet“, schildert Birgitt Maier die Zwickmühle, in der sie sich zu Beginn der Pandemie befindet. Sie und ihr Team beschlossen deshalb bei der letzten Öffnung der Tiertafel, die Kunden mit Futter oder auch Katzenstreu für insgesamt vier Wochen zu versorgen. Alles in der Hoffnung, dass sich bis dahin eine Lösung findet.

Birgitt Maier wäre nicht Birgitt Maier, wenn sie nicht trotz der anhaltenden Pandemie einen Weg gefunden hätte, wie Hund und Katz von Hilfsbedürftigen nun wieder zu Futter kommen. „Bei uns haben sich drei Studenten gemeldet, um uns zu helfen“, freut sich Maier über die bereits eingearbeitete Unterstützung. Die Studenten werden am Donnerstag an der Straße vor der Tiertafel darauf achten, dass sich kein Pulk bildet und die Abstandsregeln eingehalten werden. Auch wird kein Kunde ins Gebäude in der Friedenstraße 97 gelassen. Das benötigte Futter wird draußen an die Kundschaft übergeben, erzählt Maier, wie sie auch die Ehrenamtler schützen will. Rein kommt also vorerst keiner.

Die rund 200 Kunden der Pfotenhilfe sind alle nachweislich auf die Unterstützung der Tiertafel angewiesen. Es sind Mitbürger, die zusammen mit dem Haustier in finanzielle Not geraten sind. Die Pfotenhilfe will mit ihrer Tiertafel, die sie seit 2014 betreibt, verhindern, dass Haustiere ins Tierheim kommen oder in der Wohnung bleiben, aber nicht mehr artgerecht versorgt werden. Die Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden, zudem werden die Hunde bei der Futterabgabe auf ihren Zustand kontrolliert. „Katzen alle 14 Tage bei uns vorbeizubringen, das wäre Stress für die Tiere“, berichtet Maier von Hausbesuchen bei Katzenbesitzern. So werde die artgerechte Haltung der Katzen kontrolliert. „Im Moment fallen die Hausbesuche allerdings aus“, will Maier derzeit unnötige Kontakte vermeiden.

Ein zweites Haustier darf sich keiner der bei der Tiertafel angemeldeten Kunden zulegen. Die meisten Kunden haben dafür auch Verständnis. Auch für die vierwöchige Schließung hatten die allermeisten wohl Verständnis. „In den letzten Tagen sind die Telefone heiß gelaufen. Jeder will wissen, wann wir wieder Futter abgeben“, spricht die Vorsitzende an, dass es jetzt wirklich wieder der Tiertafel bedarf.

Die musste in den letzten Tagen allerdings erst mal wieder bestückt werden. Die Regale waren durch die große Ausgabe vor der Schließung mehr als leer. „Wir haben Futterspenden vom Fressnapf und vom Futterhaus erhalten. Auch unser Facebook-Aufruf hat uns einige Spenden eingebracht“, ist Maier froh für jede Unterstützung. Dank der Spendengelder konnte die Pfotenhilfe auch noch Futter oder Katzenstreu zukaufen. Alles wurde rechtzeitig vor der Öffnung angeliefert, konnte von den Helfern in die Regale geräumt werden. Es kann also wieder losgehen bei der Tafel. Was dagegen ausfallen muss, ist die für den 25. April geplante Geburtstagsfeier. „Wir werden das Fest, wenn möglich, einfach im Herbst nachholen“, lässt sich Birgitt Maier auch hier nicht aus der Ruhe bringen.