Angekommen. Und kaum da, hat sie sich auch schon prächtig eingelebt in ihrem neuen Zuhause. Elvira ist der Name der Lauterer „Neubürgerin“. Bedauerlich nur, dass sie zurzeit nur selten raus kann. Des regnerischen Wetters wegen steht sie zurzeit im Wohnzimmer.

Zugegeben – die Umstellung war nicht allzu groß. Die Giraffe, die Ende Juli in der Kaisermühlerstraße Einzug gehalten hat, stammt nicht aus afrikanischen Gefilden. Sondern aus Enkenbach. Nach dem Umzug in die Stadt steht sie jetzt im Wohnzimmer von Familie Olle – und „wartet auf ein schönes Plätzchen“, wie Karin Olle sagt. Klar ist aber schon: Im Keller wird sie nicht versteckt. „Dazu ist sie viel zu schön“, sagt Karin Olle, Elviras Besitzern und Beschützerin.

In der Tat habe Elvira schon allerlei Komplimente bekommen. „Wer sie gesehen hat, hat sie wunderschön gefunden“, freut sich Karin Olle. Die vielen Komplimente sind indes ein dickes Lob für die Schöpferin: Elvira ist ein Geschenk. Eins von Herzen, zweifelsohne, wenngleich fast aus der Not geboren ...

Hätte die Pandemie nicht so breite Bremsspuren gezogen, hätte Elvira womöglich gar nicht das Licht der Welt erblickt. Gabi Sprengart-Olle verreist nämlich sehr gerne. Und genau das war ihr vergällt, schon im vorigen, nun auch in diesem Sommer. Und so hat sich die in Enkenbach beheimatete Lautererin denn entschlossen, ihrer kreativen Ader mal wieder freien Lauf zu lassen.

Das Werk beweist: Gabi Sprengart-Olle kann was. Jede Menge Zeitungsschnipsel – RHEINPFALZ-Seiten massenweise mit allerlei (nicht gerade guten) Nachrichten, die Elvira zu verdauen hatte, sogar eine Waschmittel-Flasche, die sie verschlucken musste, dazu reichlich Farbe: Die Mittel waren sehr bescheiden, die Kunst ist daher umso höher einzuschätzen. Da möge Otto-Normalbegabter mal probieren, Form reinzubringen. Knifflig.

Karin Olle hätte es ja zu gern selbst versucht. „Ich wollte mir schon immer mal eine Giraffe bauen – bin aber leider nicht besonders talentiert für solche Sachen“, sagt sie. Umso mehr Talent hat ihre Schwester. Die sich an den Wunsch erinnerte – und daher selbst Hand anlegte.

Der Clou: die Farbgebung. Da hat die Schöpferin alle Register gezogen, „Altlasten an Wandfarbe“ verwendet. Gabi Sprengart-Olle hat in jungen Jahren sogar mal den Beruf der Malerin und Lackiererin erlernt: „Ich kann also ein bisschen Farbe ...“, sagt sie lachend. Wer genau hinschaut, sieht güldenen Glanz durchschimmern.

Im Bully ihrer Tochter hat die Enkenbacherin die Giraffe dann nach Kaiserslautern gefahren. Dort gab’s ein großes Hallo zur Begrüßung der neuen Mitbewohnerin. Und wie kam es zum Namen? Im Familienkreis habe man in der Entstehungsphase der Fantasie Lauf gelassen. „Gudrun war auch im Gespräch, Elvira fanden dann aber alle passend.“