Katzen gelten seit Jahrhunderten als geheimnisvolle Wesen, besonders wenn sie schwarz sind. Ein solches Exemplar lud unsere Leser ebenso zu einem Foto ein wie der Sonnenuntergang über der Stadt und die Vögel am Siegelbacher Weiher. Erst auf den zweiten Blick erstaunt die Aufnahme eines Falters, der eine Wand mit seinen Eiern „pflasterte“.

Ob schwarze Katzen Pech bringen oder nicht, hängt bekanntlich davon ab, ob man Mensch oder Maus ist. Jene Samtpfote, die seit Wochen im Garten von Franz-Josef Klein in der Heinrich-Schmitt-Straße herumstreicht, sorgt offenbar für Glück bei jenen, die ihr zuschauen, wenn sie entspannt in der Sonne liegt und den Frühling genießt. Von soviel Zufriedenheit beim Nichts-Tun können sich viele Menschen etwas abgucken – und allein das Zuschauen entspannt schon.

Zum Entspannen lädt natürlich auch ein Sonnenuntergang ein. Peter Spiegel hatte das Glück, solch ein herrliches Lichtspiel kürzlich über der Universität mit der Kamera einzufangen. Das Wetter lockt in diesen Tagen natürlich besonders, auch noch draußen zu sitzen oder zu spazieren, bis die Sonne am Horizont verschwindet. Die ersten warmen Frühlingsabende sind nach kalten und kurzen Wintertagen immer besonders einladend.

Die Freibadsaison ist seit Samstag eröffnet – für die Menschen. Die Wasservögel haben sie schon längst für sich entdeckt, wie Marianne Rohé am Siegelbacher Weiher festgestellt und im Bild eingefangen hat. Die Enten und Gänse lassen es sich dort am Ufer gut gehen – und zur Abkühlung folgt der Sprung ins Wasser.

Dass das „Kleine Nachtpfauenauge“ auch am Tag nicht untätig ist, stellte Günther Pitschi kürzlich fest. Ein Nachbar machte ihn auf einen großen Falter an einer Hauswand aufmerksam. Nach näherer Betrachtung und Recherche fand Pitschi heraus, dass es sich um das „Kleine Nachtpfauenauge“, einen tagaktiven Nachtfalter, handelte, der sich auch aus nächster Nähe fotografieren ließ. Erstaunt war er, über die Information eines Naturkenners, nachdem er das Bild in den „Naturgucker“ im Internet eingestellt hatte: Der Falter hatte Eier an die Hauswand geklebt, wie auf dem Bild im unteren Bereich gut zu erkennen ist.