Für einen Schwan am Vogelwoog endete eine Auseinandersetzung mit einem Hund am Samstagmorgen beim Tierarzt. Wie die Polizei mitteilte, war eine Hundehalterin aus Kaiserslautern mit ihrem Tier am See unterwegs, als dieser in einem Moment der Unachtsamkeit mit einem Schwan in Konflikt geraten ist und sich in dessen Flügel verbissen hat. Der verletzte Vogel wurde eingefangen, der Tierrettung übergeben und zum Tierarzt gebracht. Laut Polizei wird der Schwan vollständig genesen. Die Hundehalterin habe sich direkt bereiterklärt, die Tierarztkosten zu übernehmen.