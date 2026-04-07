Viele Familien kamen am sonnigen Ostermontag in den Kaiserslauterer Zoo. Sie trafen auf dösende Kängurus, Affen in Action und die beliebten Erdmännchen.

Die Kängurus machen am Mittag des Ostermontags eine Siesta. Ganz gechillt sitzen sie in der begehbaren Känguruanlage und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen – völlig unbeeindruckt vom Besucherstrom. Ihren knapp zwei Monate alten Nachwuchs halten sie im Beutel unter Verschluss.

Nebenan hängen die Kattas dösend auf den Ästen und lassen ihre langen, markant gemusterten Schwänze nach unten baumeln.

Familie Althön aus Wöllstein und Carlsberg hat es sich auf den Bänken bequem gemacht und beobachtet die Lemurenart. „Wir sind früher schon zu Ostern immer mit unseren Kindern hierhergekommen. Sie liebten die Rallye. Nun ist unser Enkelkind mit dabei“, berichtet das Familienoberhaupt. Er erinnert sich an die Zeiten, als es im Kaiserslauterer Zoo noch Sibirische Tiger und Löwen gab. Das sei ja aber nicht mehr zeitgemäß. Die kleine Enkelin habe besonderen Spaß beim Füttern der Tiere.

Wie Stachelschweine rasseln

Nicht ganz so ruhig geht es bei den Kapuzineräffchen zu. Sie springen munter in ihrem Gehege herum, sodass es Besuchern schwerfällt, die putzigen Gesellen vor die Linse zu bekommen. Schilder warnen davor, dass die Affen gerne mit Steinen, Futterresten oder Kot werfen. In der Tat hat sich ein Äffchen einen Jungen ausgeschaut, den es mit Nudeln und kleinen Hölzchen bewirft – sehr zur Belustigung des Kindes.

Auch Elena bringt die kleinen Besucher zum Schmunzeln. „Oh, ein Schwein mit Stacheln“, kommentieren sie den Anblick der Stachelschwein-Dame. Mit ihren 21 Jahren ist Elena schon deutlich älter, als freilebende Stachelschweine normalerweise werden. Ihren Partner hat die betagte Dame bereits verloren. Eine Zoo-Angestellte erklärt: Werden sie bedroht, rasseln Stachelschweine mit ihren schwarz-weißen, spitzen Stacheln – das klingt wie das typische Geräusch einer Klapperschlange.

Trampeltier-Fell ganz nah

Sowohl kleine Tiere als auch große ziehen die Blicke der Gäste im Zoo im Frühlingssonnenschein auf sich: Sittiche, Mangusten, Otter, Zebras, Antilopen, Esel, das Pantherchamäleon im Tropenhaus und noch viele weitere Tiere sorgen für reichlich Abwechslung. Imposant ist der Trampeltier-Hengst mit einer Höckerhöhe von 2,30 Metern und einem Gewicht von 800 Kilogramm. Besucher können Fell, das die Trampeltiere beim Fellwechsel im Frühjahr verlieren, an einem Stand genauer unter die Lupe nehmen.

Die Erdmännchen sind die Stars des Kaiserslauterer Zoos. Archivfoto: Leandra Philipp

Die Stars des Zoos sind aber die Erdmännchen. Die kleinen und großen Besucher stehen Schlange, um sich die Nase an der Scheibe des Erdmännchen-Hauses platt zu drücken. Noch ist es für die Tierchen zu kalt, um sich im Außengehege zu tummeln. Die neunköpfige Kolonie hat am 22. März Nachwuchs bekommen. Das Königspaar hat drei Babys. Sobald es wärmer wird, wartet im Freien ein neu gestaltetes Gehege auf sie.

Klare Aufgabenverteilung bei den Erdmännchen

Andy Mohr verweist auf einen aus Glasfasern hergestellten spitzen Berg, der einem Termitenhügel nachempfunden wurde. „Im Innern des Hügels ist eine Wärmelampe angebracht, die für 40 Grad Celsius sorgt. Das ist wichtig für die Tiere“, erläutert der Zoo-Mitarbeiter. Er geht davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis die Wächter den Hügel als Ausguck nutzen. Die wuseligen, niedlichen Erdmännchen haben eine klare Aufgabenverteilung: Neben den Wächtern gibt es noch Babysitter und Jäger.

„Wir haben festgestellt, dass die Jungtiere aus dem letzten Wurf als Babysitter für den jetzigen Nachwuchs fungieren“, sagt Melanie Helf, die Chefin der Erdmännchen. So putzig die neugierigen Tierchen auch sind, zum Streicheln seien sie nicht. „Die beißen gleich erstmal zu und gucken dann erst, ob es was Essbares ist“, meint Helf mit einem Lachen.

Aufklärung: Schöllkraut ist giftig

Über die Fütterung der Zoo-Tiere informieren am Ostermontag Wildkräuterfachfrau Nadine Alles und ihre Kollegin Caroline Pütz. Sie haben auf ihrem Stand etliche Kräutertöpfchen – etwa mit Löwenzahn und Giersch – aufgereiht. Solche wildwachsenden Kräuter werden auf dem Zoo-Gelände zur Zufütterung geerntet. Problematisch sei jedoch das überall reichlich wachsende Schöllkraut, berichtet Pütz. Viele Besucher fütterten die Tiere mit dem Kraut – nicht wissend, dass es giftig ist. Leberschädigungen seien die Folge. Deshalb sei Aufklärung darüber nötig.