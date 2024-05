Der Verein Pfotenhilfe Kaiserslautern war totgesagt, bevor er vor zehn Jahren richtig starten konnte. „Sowas braucht kein Mensch“, musste sich Birgitt Maier, Mitgründerin der Tier-Tafel, mehr als einmal anhören.

Entgegen allen Unkenrufen: Es gibt den Verein noch immer und er wird mehr denn je gebraucht. „Die Kunden stehen Schlange vor der Ausgabestelle“, blickt Maier doch etwas ungläubig auf das zehnte Jahr der Pfotenhilfe. Am Grundsatz der Tier-Tafel hat sich dabei wenig verändert: Bedürftige Menschen erhalten, nach Prüfung der Sachlage, Futter und Zubehör für ihr Haustier.

Birgitt Maier habe gemeinsam mit den meist viel zu wenigen Helfern immer streng darauf geachtet, dass in der Not nicht noch ein weiteres Tier angeschafft; und dass vor allem kein Schmu betrieben wurde. „Ich will den Hund sehen“, sei mehr als einmal die klare Ansage von Maier an ihre Kunden gewesen. Eine weitere klare Ansage: Katzen und Kater sollen sterilisiert und kastriert werden. „Wir können natürlich niemanden zwingen, aber wir haben hier schon wirklich viel erreicht“, ist Maier immer froh, wenn der Verein genug Geld hat, um bei den Tierarztkosten zu unterstützen. Gerade den Einsatz für eine Kastration von Katzen und Kater habe dem Verein positives Feedback aus der Gesellschaft gebracht. „Das finden schon die meisten gut!“

Mit leeren Regalen angefangen

Mit leeren Regalen haben sie und Evelin Haffner vor zehn Jahren angefangen, wussten nicht ob sie es schaffen oder ob nicht die Unkenrufer doch recht behalten würden. Aber:„Wir sind noch da!“ Sie haben es geschafft, wurden und werden überrannt, waren mehrfach kurz vor einem Aufnahmestopp neuer Kunden. „Nicht, weil wir kein Futter hatten. Fehlende Helfer begrenzen uns“, bedauert Maier. Doch ehrenamtliches Engagement bei der Tier-Tafel sei kein „Kuschelfaktor“. Übers Jahr gesehen werden einige Tonnen Futter über den Tresen gewuchtet; Futter, das zuvor auch angenommen und verstaut werden muss.

Am 18. Mai, 11 bis 16 Uhr, feiert die Tier-Tafel am Heiligenhäuschen 3 das zehnjährige Bestehen. „Bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch kommen, den Futterspendern mal Danke sagen und hoffentlich Interessierte begrüßen können, die uns unterstützen wollen“, freut sich Birgitt Maier auf das kleine Fest. Mehr Infos unter www.pfotenhilfe-kaiserslautern.de.