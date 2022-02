Für das Spiel der U21 des FCK gegen den Tabellenführer Eintracht Trier am Sonntag um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion gilt die 2G-plus-Regel. Nach den allgemein gültigen Vorschriften sind bis zu 10.000 Zuschauer zugelassen. Tickets für die Oberligabegegnung, die zeitgleich mit dem Spiel der FCK beim SV Waldhof Mannheim ausgetragen wird, gibt es nur im Vorverkauf bis einschließlich Freitag im Onlineshop des FCK unter https://shop.fck.de/tickets/u21/. Eine Tageskasse wird es nach Auskunft der Pressestelle des FCK nicht geben.

Bereits am Samstag empfängt die U19 des 1. FC Kaiserslautern in der A-Junioren-Bundesliga den SC Freiburg. Die Partie wird auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion ausgetragen. Tickets für diese Begegnung gibt es am Einlass zu Platz vier. Es gelten die allgemeinen Regeln der Corona-Bekämpfungsverordnung, 2G und Maskenpflicht.